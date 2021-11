SocGen illustreert wedergeboorte banken met recordwinst

Na jaren geweeklaag over de lage beurskoers is de Franse grootbank Société Générale in 2021 de koploper in een herboren sector.

'Onze waardering houdt geen steek', foeterde Frédéric Oudéa een jaar geleden over de wegkwijnende beurskoers van 'zijn' Société Générale (SocGen). De kans is reëel dat Oudéa zich dit najaar minder gefrustreerd voelt. Over het derde kwartaal van 2021 kon de Franse grootbank 1,6 miljard euro nettowinst voorleggen, een record (zie grafiek).

Het verhaal is gelijkaardig aan dat van andere Europese banken. Door het sneller dan verwachte postpandemische Europese herstel kon SocGen de provisies voor probleemkredieten tot bijna nul herleiden. Tegelijk presteert de Franse consumentenbank prima door het herstel van de kredietvraag, terwijl de beursrally - de Parijse beurs tikte deze week voor het eerst in 21 jaar op een record af - de marktenzaal laat boomen.

Oudéa laat de aandeelhouders niet alleen delen in de recordresultaten, hij keert net als andere Europese banken flink wat 'opgespaarde winst' uit nu de Europese Centrale Bank de handrem op dividenduitkeringen heeft gelost.

Rechtstreeks vloeit dit najaar meer dan 1 miljard euro naar de aandeelhouders via een dividend van bruto 1,20 euro per aandeel. Bovendien gaat SocGen tot eind dit jaar voor 470 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Die zijn een soort uitgesteld dividend, aangezien de toekomstige winst over minder mondjes verdeeld moet worden. In totaal vloeit iets meer dan 2 euro per aandeel naar de aandeelhouders.

Herboren sector

SocGen is dit jaar met een koerswinst van 73 procent een van de sterkst presterende Europese bankaandelen. Alleen het Nederlandse ING doet nog met beter met 75 procent winst. Ook ING-CEO Steven Kruiswijk kon deze ochtend uitpakken met sterke cijfers: de nettowinst steeg met 74 procent naar 1,37 miljard euro. Dit ondanks een provisie van 180 miljoen als vergoeding voor klanten die bij consumentenkredieten een te hoge rente kregen aangerekend.

SocGen en ING zijn dit jaar koplopers van een herboren Europese banksector (zie grafiek onderaan). Die doet het met een winst van 40 procent - de beste prestatie van alle 20 sectoren - dubbel zo goed als het beursgemiddelde. Met dank aan het sterke postpandemische herstel. Tegelijk zetten beleggers door de inflatieopstoot in op een sneller dan verwachte vervaldatum van het nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank, ook al probeert voorzitster Christine Lagarde die speculatie in alle mogelijke toonaarden te counteren.