'Soepel geldbeleid ECB vermindert inkomensongelijkheid'

De Europese Centrale Bank verwerpt opnieuw de kritiek dat haar beleid van lage rente en obligatieaankopen de ongelijkheid doet toenemen.

In de meeste ontwikkelde landen is de inkomens- en vermogensongelijkheid de jongste decennia gestegen. Die grotere ongelijkheid is vooral te wijten aan de globalisering, de technologische vooruitgang en de evolutie naar minder progressieve belastingen, zegt de ECB in haar economisch bulletin.

Critici van de ECB onderstrepen dat ook het soepel monetair beleid bijdraagt tot grotere ongelijkheid. Ze merken op dat het beleid van lage rente de aandelenkoersen doet stijgen en de opbrengst van spaargeld doet dalen. Daarom onderzochten de ECB-economen Maarten Dossche, Jiri Slacalek en Guido Wolswijk wat de invloed is van het monetair beleid op de inkomens- en vermogensongelijkheid.

De daling van de rente heeft volgens de ECB-economen het jaarlijks netto-rente-inkomen van de middenklasse in de periode 2007-19 met zowat 500 euro per gezin doen stijgen, omdat die gezinnen minder hypothecaire rente moeten betalen. De 20 procent gezinnen met het grootste vermogen daarentegen zagen hun netto-rente-inkomen met gemiddeld 1.000 euro dalen, omdat het rendement van cash en vastrentende activa als obligaties verminderde. Voor de 20 procent armste gezinnen is er weinig impact, omdat zij weinig spaargeld en weinig schulden hebben.

Inkomen uit arbeid

De ECB merkt op dat haar soepeler monetair beleid via de impact op de economische activiteit ook een invloed heeft op het inkomen uit arbeid. Ze zegt dat haar obligatieaankopen vooral bij de gezinnen met lage inkomens de werkloosheid heeft doen dalen. De extra jobs deden het inkomen van de 20 procent armste gezinnen met ruim 3 procent stijgen. Het inkomen van de 80 procent rijkere gezinnen groeide slechts met zowat 0,5 procent. 'In het algemeen hebben de obligatieaankopen geleid tot een vermindering van de inkomensongelijkheid', zeggen de drie auteurs.

De obligatieaankopen doen ook de waarde van sommige activa stijgen en hebben daardoor een impact op de vermogensverdeling. 'Een stijging van de aandelenkoersen doet de ongelijkheid stijgen omdat die vooral in handen zijn van rijke gezinnen', signaleren de ECB-economen. 'Maar dat wordt gecompenseerd door een parallelle stijging van de huizenprijzen. Het huizenbezit is veel gelijker verdeeld. Als de impact op de aandelenkoersen en huizenprijzen wordt gecombineerd blijft de Gini-coëfficiënt van vermogensongelijkheid ongeveer stabiel.'

Betaalbaarheid van woning

De stijgende huizenprijzen doen wel de vraag rijzen of het soepel monetair beleid een negatieve invloed heeft op de betaalbaarheid van huisvesting voor arme gezinnen. De ECB merkt op dat er aanwijzingen zijn dat de lage rente de aankoop van een woning stimuleert. Voorts moet een gemiddeld gezin dankzij de rentedaling een kleiner deel van zijn inkomen spenderen aan rentebetalingen en aflossing van schulden.

Het beleid van lage rente herverdeelt vooral van schuldeisers naar schuldenaars. Gert Peersman Professor monetaire economie UGent

'Het beleid van lage rente van de ECB herverdeelt duidelijk, maar vooral van schuldeisers naar schuldenaars', zegt Gert Peersman, professor monetaire economie van de Universiteit Gent, in een reactie. 'De lage rente leidt ook tot wat minder inkomensongelijkheid, maar de impact is beperkt. De ECB kijkt niet naar de gevolgen voor de inflatie. Als het monetair beleid de inflatie doet stijgen groeit de ongelijkheid, omdat de lonen met vertraging reageren op hogere inflatie. Wanneer je alles optelt is er weinig effect.'