Sofina kent beresterk 2018

Op dat vlak zit het bij de spilholding van de familie Boël snor. Per 30 juni beliep het eigen vermogen 6,16 miljard euro of 183 euro per aandeel. Dat is bijna een half miljard of 8 procent meer dan de 5,68 miljard of 169 euro per aandeel per eind 2017. Ter vergelijking: de Brusselse beursgraadmeter Bel20 surplacete over het eerste halfjaar, dividenden meegerekend.