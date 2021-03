Softe Duitse bonden maken job voor ECB nog harder

Zes jaar en 3.000 miljard stimulus later rateert de Europese Centrale Bank nog altijd haar enige doelstelling: ons leven een beetje duurder maken.

'You had one job', schreven we bij het afscheid van Mario Draghi als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Die one job is de hoofddoelstelling van de Europese Centrale Bank: een jaarlijkse stijging van de levensduurte van 'minder dan, maar dicht bij 2 procent' (voor een woordje uitleg: zie inzet onderaan).

Ook zijn opvolgster Christine Lagarde rateert tot nog toe continu die one job, ook al laadde de ECB in haar pogingen de inflatie aan te jagen sinds maart 2015 intussen 3.000 miljard aan schuldpapier op de balans. Dat leert de eerste raming van de inflatie voor maart van de cijferaars van Eurostat. De inflatie steeg wel van 0,9 naar 1,3 procent, maar dat is geen reden voor euforie in Frankfurt.

De toename is louter te danken aan het herstel van de olieprijs. Pro memorie: de energieprijs tuimelde in het voorjaar van 2020 toen een Saoedische prijzenoorlog met spectaculair slechte timing samenviel met de implosie van de vraag bij de uitbraak van de pandemie.

Exclusief voeding en energie brokkelde de kerninflatie in maart verder af van 1,1 naar 0,9 procent. Een duidelijk signaal dat er los van de capriolen van de olieprijs weinig of geen 'onderliggende' inflatie in de pijplijn zit.

Peter Praet, de vroegere hoofdeconoom van de ECB, gaf jaren geleden al helder aan dat om die onderliggende druk in te schatten Frankfurt met argusogen onze loonzakjes in de gaten houdt. Kort gesteld: de ECB is blij als we wat meer verdienen, wat sympathieker klinkt dan 'blij als ons leven duurder wordt'.

Op dat vlak lijken er weinig signalen te zijn van een op til zijnde inflatoire loon-prijsspiraal. In de jaren 80 en 90 stonden inhalige Duitse vakbonden vaak synoniem voor renteverhogingen door de Bundesbank, nu lijkt eerder het omgekeerde het geval.

De kans is reëel dat Duitse arbeiders in 2021 reëel loon inleveren.

De voorbije dagen beklonk de machtige Duitse industrievakbond IG Metall een deal met de werkgevers, die naast hogere lonen de nadruk legt op werkzekerheid. Het akkoord stipuleert voor de 2,3 miljoen leden een eenmalige premie van 500 euro en een loonsverhoging van 2,3 procent vanaf juli. Die loonsverhoging wordt echter 'opgespaard' en pas in februari 2022 uitgekeerd.

'Eigenlijk impliceert de deal voor 2021 slechts een loonsverhoging van 1,5 procent', merkt JPMorgan-econoom Greg Fuzesi op. De kans is groot dat Duitse arbeiders dit jaar dus reëel inleveren, omdat de inflatie in Duitsland op dit ogenblik 2 procent beloopt.

'Met een zwakke loonevolutie, uitdovende begrotingsstimulus en lagere groeivooruitzichten dan in de Verenigde Staten is een oververhitting in de eurozone op dit ogenblik geen punt', zegt ING-econoom Carsten Brzeski.

Brzeski denkt dat de Europese inflatie later in 2021 louter door eenmalige factoren, zoals de olieprijs en de btw-verhoging in Duitsland, even de doelstelling zal aantikken en dan even snel weer terugvallen.