Solana hot op cryptomarkten

De prijs van de cryptomunt solana ging de voorbije maand maal drie. Wat u moet weten over de achtste grootste digitale munt ter wereld.

De cryptomarkten zijn al enkele weken helemaal in de ban van de 'ethereum-killer' solana. Sinds begin augustus noteert de munt maar liefst 200 procent hoger tot 110 dollar.

Solana, de nieuwe cryptohype

Een belangrijk kenmerk van de - volgens de cryptosite Coinmarketcap - op zeven na grootste digitale munt ter wereld is dat het werkt met Proof of History. Daarbij krijgen transacties op het netwerk een tijdstempel, waardoor er niet zoals bij bitcoin elke 10 minuten daarover een consensus moet worden bereikt.

En dat maakt het netwerk veel sneller dan bijvoorbeeld bitcoin en ethereum die nu met Proof of Work werken. Solana kan meer dan 50.000 transacties per seconde verwerken. Daarom dat sommige cryptofanaten de munt zien als een goede vervanger van ethereum, want dat laatste netwerk kan maar 30 transacties per seconde verwerken.

Ethereum-killer?

Maar of de munt ook daadwerkelijk een 'etherum-killer' kan zijn is nog maar de vraag. Ethereum is een buitengewoon populair netwerk waar veel bedrijven nu programma's op hebben gebouwd en het zal niet makkelijk zijn deze speler zomaar van de troon te stoten.

Ook Levi Haegebaert - schrijver van het boek 'Bitcoin voor beginners' - lijkt niet geheel overtuigd. 'Proof of History maakt het inderdaad sneller, maar een van de redenen dat bijvoorbeeld het bitcoinnetwerk zo traag werkt is omdat het buitengewoon veilig is. Bitcoin heeft in de afgelopen jaren al vele aanvallen op het netwerk succesvol doorstaan en andere manieren van werken moeten dit nog maar bewijzen.'

'Daarbij is het zo dat het verwerken van meer transacties per seconde vaak ook betekent dat het netwerk minder decentraal is', vervolgt Haegebaert. 'Een speler zoals de creditkaartreus Visa kan veel meer transacties per seconde verrichten dan bitcoin, maar het is totaal niet decentraal.' Juist dat decentrale karakter is voor veel bitcoingebruikers van belang.

Steun

Solana krijgt krijgt van een bekende en vertrouwde persoon in de cryptowereld: Sam Bankman-Fried. Hij is de oprichter van het snelgroeiende trading platform FTX.

Eerder dit jaar haalde het bedrijf Solana nog 314.159.265 dollar op, oftewel het getal pi vermenigvuldigd met 100 miljoen dollar. Andreessen Horowitz, een van de meest prominente durfkapitaalfondsen op Silicon Valley, leidde de kapitaalronde samen met Polychain Capital, een crypto-hefboomfonds. De transactie gebeurde door de verkoop van solana-tokens in plaats van via van aandelen.