'Solvay kan best dividend verlagen'

Eén analist durft het ondenkbare te opperen: een Solvay dat door de perfecte storm in luchtvaart en schalieolie voor het eerst in vier decennia in het dividend moet knippen.

Bank of America verlaagt het advies voor Solvay tot 'verkopen', van 'houden'. An sich zegt analist Matthew Yates gecharmeerd te zijn door de cashdiscipline van de CEO, Ilham Kadri. Maar: 'We vrezen dat die verbetering in de bedrijfscultuur ondermijnd zal worden door de cyclische kopwinden'.

Yates verwijst in het bijzonder naar twee eindmarkten die in zeer zwaar weer zitten. Eén: luchtvaart, met 10 procent van de verkopen. 'Daar dreigen de orderannulaties nog tot diep in 2021 te duren, gelet op de vele klanten die lijden onder overcapaciteit en financieringsproblemen'.

Beurshuis Berenberg raamde eerder al dat in elke 737 MAX, het werkpaard van Boeing dat nu al meer een jaar verplicht aan de grond moet blijven, voor 250.000 dollar Solvay-composieten zit. In elke A330, het breedrompvliegtuig van Airbus, zit voor 150.000 dollar 'Solvay'. De vliegtuigbouwers zien de orders opdrogen, nu veel luchtvaartmaatschappijen het water aan de lippen staat.

-36% Perfecte storm De perfecte storm waar twee belangrijke klanten, luchtvaart en schalieolie, zich in bevinden, haalde het aandeel Solvay dit jaar al 36 procent onderuit

Twee: schalieolie, goed voor 4 procent van de omzet. 'Daar zien we de verkopen in 2020 halveren gelet op de prijzenslag die de Saoedi's gestart zijn', vreest Yates. Solvay moest vorig jaar al honderden miljoen op zijn schaliegasafdeling afboeken.

De analist vreest dat Solvay dit jaar tegen een daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) van 14 procent aankijkt. In dat scenario zouden de schulden eind 2020, pensioenen meegeteld, 3,6 keer de ebitda belopen. De BBB-kredietscore laat weinig foutenmarge voor het geval de coronacrisis langer en dieper zou blijken dan we in ons basisscenario verwachten'.

En dan komt in deze tijden onvermijdelijk de vraag over het dividend om de hoek. 'Wij denken dat een verlaging van een dividend meer en meer waarschijnlijk is en verwachten een knip met 7 procent over boekjaar 2020, van 3,75 naar 3,50 euro per aandeel'.

Merk op dat zo'n knip - hoe relatief bescheiden ook - het equivalent van een aardschok zou zijn bij de traditierijke chemiegroep. Solvay heeft sinds de groep in 1981 voor het eerst in haar ruim anderhalf eeuw lange geschiedenis in de rode cijfers dook het dividend niet meer verlaagd.