Solvay wint prijs voor beste financiële informatie

Op 5 mei gaf Ilham Kadri, de CEO van Solvay, al een vork voor de verwachte brutobedrijfswinst over 2021 van 2 tot 2,2 miljard euro. Eerder, op 24 februari, had Kadri al een prognosevork gegeven voor de vrije kasstroom - I am a cashflow lady - tussen 600 à 650 miljoen euro. Momenteel zitten we al aan jaarprognoses van respectievelijk 2,25 miljard euro en 800 miljoen. Het is dat soort 'vroege consequente en gekwantificeerde communicatie van de verwachte financiële resultaten' die in de smaak valt bij de Belgische Vereniging van Financieel Analisten (BVFA).