Somber rapport kost AB InBev 15 miljard beurswaarde

Beleggers zijn 'not amused' over het zwakke kwartaalrapport en de voorspelling dat de rest van 2019 niet veel beterschap zal brengen.

Op de Brusselse beurs duikt de Bel20 dik 1 procent in het rood. De reden is het zwaargewicht van de beursbarometer: AB InBev .

De biergigant kwam net alleen met een erg teleurstellend kwartaalrapport , maar CEO Carlos Brito voorspelt temidden krimpende verkopen in cruciale markten als de Verenigde Staten en China weinig beterschap. Hij tempert de prognoses voor heel 2019.

Een koude douche voor beleggers die het aandeel tot gisterenavond sinds nieuwjaar 44 procent hoger gestuwd hadden. AB InBev tuimelt tot 10 procent lager. In één trek gaat zo 15 miljard beurswaarde in rook op. De bierreus was eerder al voorbijgestoken door eerst Unilever en dan LVMH als waardevolste bedrijf van de eurozone.