Spaarboekjes 13 miljard dikker in 2019

Ondanks de historisch lage spaarrente is het spaarboekje populairder dan ooit. De tegoeden op gereglementeerde spaarrekeningen stegen in 2019 met 13 miljard euro, blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij een tiental banken.

Er zijn verscheidene redenen waarom spaarboekjes veel vers geld aantrokken. De gezinnen konden dankzij de sterke toename van de koopkracht meer consumeren en ook meer sparen. De koopkracht per inwoner steeg in 2019 met 2,2 procent en de Belgen spaarden volgens de Nationale Bank 13,2 procent van hun inkomen, tegenover 11,9 procent in 2018.

Wachtrekening

Voorts blijft het spaarboekje profiteren van zijn klassieke troeven veiligheid, beschikbaarheid en fiscaalvriendelijkheid. Spaartegoeden zijn beschermd tot 100.000 euro, spaargeld is elke dag opvraagbaar en de spaarrente is tot 990 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. 'Risicoafkerige beleggers verkiezen ondanks de lage rente nog vaak de spaarrekening', signaleert Belfius.

Beste optie?

Toch rijst de vraag of het zinvol is enorme bedragen op spaarboekjes te parkeren. 'Sparen is niet altijd de beste optie', waarschuwt Argenta. 'De rente op spaarrekeningen is veel lager dan de inflatie. Belgen zijn risicoavers, gedeeltelijk door een gebrek aan accurate kennis van de risico's van beleggen.'