Spaarboekjes krimpen derde maand op rij

De plafonnering van de spaarboekjes bij ING en de forse stijging van de energieprijzen hebben de spaartegoeden in het derde kwartaal met 1,5 miljard euro doen dalen.

De tegoeden op gereglementeerde spaarboekjes zijn in september met 258 miljoen euro gedaald naar 298,2 miljard, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het is de derde maand op rij dat de spaartegoeden dalen. In juli krompen de spaarboekjes met 680 miljoen en in augustus met 606 miljoen.

De vermindering van de spaartegoeden is het gevolg van meerdere factoren. ING plafonneerde op 1 juli het maximumbedrag op spaarboekjes op 250.000 euro. Bedragen boven 250.000 euro werden overgeschreven naar een zichtrekening.

De uitstroom uit spaarboekjes in augustus en september is onder meer een gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen. Aardgas en in mindere mate elektriciteit, benzine, diesel en huisbrandolie werden fors duurder. De lonen volgen niet onmiddellijk de stijging van de prijzen. Daarom daalt de koopkracht en kunnen veel gezinnen minder sparen.

Eindejaarspremie

Of de spaartegoeden in de komende maanden verder dalen, is niet zeker. De spaarboekjes groeien doorgaans flink in december en januari, omdat veel loontrekkenden aan het einde van het jaar een 13de maandloon of eindejaarspremie ontvangen.