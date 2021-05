Spaarboekjes stap dichter bij kaap van 300 miljard euro

De tegoeden op gereglementeerde spaarboekjes zijn in maart met 889 miljoen euro gestegen naar een recordbedrag van 298,8 miljard. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Sinds begin dit jaar steeg dat bedrag al met 3,4 miljard euro.

De gezinnen blijven net als vorig jaar zeer veel sparen, omdat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus de consumptiemogelijkheden beperkt. In het eerste kwartaal was de horeca gesloten, waren reisbeperkingen van kracht en veel evenementen verboden. De niet-medische contactberoepen moesten verscheidene weken hun deuren sluiten.

Voorzichtig

Gedetailleerde cijfers over 2020 tonen aan dat de Belgen relatief voorzichtige spaarders zijn. Ze parkeerden het grootste deel van het verse geld op spaar- en zichtrekeningen. Op de zichtrekeningen van de gezinnen staat intussen meer dan 100 miljard euro. De zeer hoge bedragen op spaar- en zichtrekeningen zijn opmerkelijk, want de spaarrente is met 0,11 procent bij de meeste banken historisch laag en een zichrekening levert doorgaans geen rente op.