Speculatie over strakker ECB-beleid doet rente stijgen

In de meeste landen van de eurozone is de langetermijnrente gestegen naar het hoogste peil in minstens vijf maanden.

De rentetermijnmarkt is er nog meer dan enkele dagen geleden van overtuigd dat de Europese Centrale Bank (ECB) in 2022 de rente zal optrekken. Ze anticipeert op een eerste verhoging van de depositorente met 10 basispunten in juli en een tweede verhoging met 10 basispunten in oktober.

De rentetermijnmarkt verwacht de eerste renteverhoging van de ECB in juli 2022.

Die timing is sneller dan verwacht. ECB-voorzitster Christine Lagarde probeerde donderdag nog de speculatie over een renteverhoging in de tweede helft van 2022 de kop in te drukken. 'Volgens onze analyse zullen de voorwaarden voor een renteverhoging niet vervuld zijn op het moment dat de markten dat verwachten of kort daarna', zei ze op een persconferentie.

Later nuanceerde Lagarde haar uitspraak. 'Vergalopperen de markten zich? Het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen.' De meeste economen zitten op dezelfde golflengte als Lagarde en verwachten een eerste renteverhoging pas in 2023 of 2024.

Inflatie

De speculatie over een vroege renteverhoging werd vrijdag ook aangewakkerd door hoger dan verwachte inflatiecijfers. De inflatie in de eurozone steeg in oktober naar 4,1 procent en evenaarde daarmee het hoogste cijfer sinds het begin van de statistieken in 1997. De ECB streeft naar 2 procent inflatie op middellange termijn.

De toenemende speculatie over een renteverhoging in 2022 en de fors stijgende inflatie doen vrijdag voor de tweede dag op rij de koersen van Europese staatsobligaties dalen en de langetermijnrente stijgen. De rentestijging is het grootst in zuidelijke landen, zoals Italië.