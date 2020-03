Speuren naar griepvrije aandelen

Halflege rekken in supermarkten. Campbell Soup verhoogde zijn winstverwachtingen omdat gezinnen massaal voeding in blik en brik kopen.

Het coronavirus houdt lelijk huis op de beurs. Toch zijn er aandelen die relatief goed beschermd zijn tegen de gevolgen van het virus, of er zelfs van profiteren.

De beurzen hebben er opnieuw een turbulente week op zitten. Steeds meer bedrijven waarschuwen voor een fikse knauw in hun resultaten door het coronavirus. In het recente lijstje zitten onder meer Hugo Boss, JCDecaux, Continental en het Leuvense Materialise. Economen hakken massaal in hun prognoses voor de wereldeconomie. Voor het eerst sinds de financiële crisis in 2008 pakte de Federal Reserve uit met een noodgreep, door de rente tussentijds met 50 basispunten te verlagen.

Beleggers hopen dat de steun van de centrale banken en de overheden de impact van de coronaverspreiding kan milderen. Toch blijft de angst groot. Een lagere rente helpt om een conjunctuurdip te bestrijden, maar neemt de paniek niet weg, waardoor gezinnen minder spenderen, niet op reis gaan of plaatsen met veel volk mijden. Een ziekte te lijf gaan met wereldwijde monetaire en begrotingsmiddelen is nog niet uitgeprobeerd. Intussen loopt de bevoorradingsketen nog altijd mank, gaat het toerisme door een zelden geziene crisis en hollen de draconische maatregelen om de verspreiding tegen te gaan de groei uit.

Toch hebben niet alle bedrijven in dezelfde mate last van het virus. Een algemene paniekverkoop kan sommige aandelen aantrekkelijk maken. Andere profiteren zelfs van de coronapaniek. We geven u enkele pistes om uw portefeuille meer coronaresistent te maken.

Duurzame dividenden

Een fors dividend dat niet in gevaar komt bij een crisis biedt een stevig stootkussen. Bovendien zijn door de beurscorrectie de dividendrendementen gestegen, terwijl ze door de recente renteverlagingen nog aantrekkelijker zijn geworden tegenover vastrentende producten.



Op de lange termijn vormen dividenden een belangrijk deel van het rendement van een aandelenportefeuille. Het gemiddelde dividendrendement van 3,8 procent bruto voor de Stoxx600-index steekt schril af tegen de 0,11 procent rente op een spaarboekje, want dat compenseert de stijging van de levensduurte niet. ‘Aandelen mogen in volle coronacrisis fors schommelen, dividenden zijn gemiddeld een heel stabiele factor’, stelt het beursblad De Belegger. ‘De focus daarop moet rust in de beleggershoofden brengen. Het historisch grote rendementsvoordeel tegenover obligaties zal snel kopers lokken als het ergste van het griepvirus achter de rug is.’

Het verleden kan veel over de dividenden vertellen. Bedrijven als de holdings Sofina en Ackermans & van Haaren, de koekjesbakker Lotus Bakeries, de chemiegroep Solvay, de farmagroep UCB, de winkelketen Colruyt en de Primus-brouwer Co.Br.Ha. hebben de voorbije kwarteeuw hun coupon nooit verlaagd en houden die traditie wellicht ook dit jaar aan.

Ook in de vastgoedsector zijn er bedrijven met een stevige couponreputatie. Aedifica, Home Invest Belgium en Retail Estates betalen al sinds hun beursgang elk jaar een hogere coupon. WDP, Montea, Leasinvest, Xior en Care Property Invest hebben de voorbije jaren hun dividenden fors opgetrokken. De ontwikkelaar van logistieke panden VGP kondigde vorige week een dividendverhoging met 47 procent aan. Topman Jan Van Geet zei dat de coupon houdbaar is en voorspelt weinig invloed van het coronavirus. Bij de ontwikkelaars van woningen en kantoren lieten zowel Immobel als Atenor uitschijnen dat er dit jaar een vettere coupon in zit. Zeker in paniektijden zien velen in een fysieke baksteen wat zekerheid.

Bedrijven die een klein deel van hun winst als dividend uitkeren of over zekere cashflows beschikken, hebben een streepje voor.

Ook de bedrijven die een klein deel van hun winst als dividend uitkeren of over zekere en voorspelbare cashflows beschikken, hebben een streepje voor. Namen als Miko, Spadel, Fagron of

Resilux betalen minder dan een derde van hun winst uit. Bij bedrijven als de uitbater van het hoogspanningsnet Elia, de gasdistributeur Fluxys of de investeerder in infrastructuur TINC zijn de cashflows zo voorspelbaar dat zelfs ondanks hoge schulden het dividend niet in gevaar komt. Ook telecomgroepen als Telenet of Orange Belgium zien we niet in de coupon snoeien. Proximus keert meer dan zijn winst uit, waardoor het geen duurzame couponbetaler meer is.

Cash is koning

Cash crasht niet bij beurspaniek, ook al moeten bedrijven vaak een strafrente betalen als ze grote hoeveelheden spaargeld aanhouden. Ondernemingen met veel cash op de balans die meegesleurd worden in een verkoopsgolf kunnen een opportuniteit zijn. Op de Brusselse beurs is Moury Construct de cashkoning. De beurswaarde van de kleine Waalse bouwgroep is voor 70 procent gedekt door cash. Bovendien is Moury Construct tegen 13 keer de winst niet duur en was het orderboekje midden vorig jaar nooit eerder zo dik gevuld.



Zelfs bij cashrijke bedrijven houdt u het best de operationele prestaties in het oog. Ook EVS bestaat voor 18 procent uit cash, maar de omzetprognose van de Luikse maker van beeldservers valt tegen. Dankzij de cash kan EVS wel beloven nog twee jaar het dividend stabiel te houden op 1 euro.



13% Gimv De portefeuile van Gimv bestaat voor 13 procent uit cash.

Ook enkele holdings beschikken over een riante spaarpot. Gimv bestaat voor 13 procent uit cash. D’Ieteren heeft na het optrekken van zijn belang in de glasdochter Belron naar schatting 1,3 miljard euro op de rekening, goed voor ruim een derde van de beurswaarde. De lagere waarderingen op de beurs creëren opportuniteiten als de holdings op overnametocht willen trekken. In Nederland beschikt HAL Trust over 5,5 miljard euro als de verkoop van de optiekketen Grandvision aan EssilorLuxottica wordt goedgekeurd.

Bedrijven met cash of amper schulden kunnen ook eigen aandelen inkopen. Smartphoto, waarvan de cash 15 procent van de beurswaarde vertegenwoordigt, zet zijn inkoopoperaties voort. Ook bedrijven als Resilux, D’Ieteren, Ahold Delhaize, Colruyt of Ageas kopen geregeld aandelen in.



Levensnoodzakelijk

Zoals bij elke crisis doen bedrijven die levensnoodzakelijke goederen en diensten leveren het beter dan het marktgemiddelde. Wie diabetes, astma of een andere chronische ziekte heeft, moet nog altijd zijn dagelijkse medicijnen innemen. De farmasector torent bij elke crisis dan ook bovenaan. De koers van het Belgische UCB noteert weer zowat op het peil van voor de viruspaniek. De meeste farmabedrijven ondervinden voorlopig weinig last van gaten in de bevoorradingsketen. Zo zei Eli Lilly dat het nergens tekorten verwacht.



Ook andere alledaagse producten ondervinden geen of weinig hinder van het virus. Baby’s plassen niet minder, vrouwen stoppen hun menstruatie niet. De luier- en maandverbandenmaker Ontex meldde bij de prestatie van zijn - overigens beter dan verwachte - jaarcijfers dat het coronavirus geen materiële impact heeft op de verkoop of de productie.



Ook winkelketens doen het dezer dagen goed. Zowel Colruyt als Ahold Delhaize ziet de verkoop stijgen omdat veel gezinnen hamsteren. En als de consument minder buitenshuis eet, moet hij zijn voeding wel in de kleinhandel kopen. Velen vullen hun kar met lang houdbare producten zoals voeding uit blik en bokalen of diepvriesproducten. Daar kunnen producenten als Greenyard of het Franse Bonduelle van profiteren. Woensdag verhoogde Campbell Soup, de wereldwijde nummer één in soep uit blik en brik, zijn verwachtingen.

Lekker thuisblijven

Quarantaine helpt. Dat bewijzen China en Singapore in hun strijd tegen het virus. In het Westen zijn grootschalige quarantainemaatregelen (nog) niet van toepassing, maar velen blijven vrijwillig meer thuis uit vrees voor een besmetting. Bedrijven schrappen massaal buitenlandse reizen voor hun werknemers. Grote manifestaties worden afgelast, gaande van voetbalwedstrijden en wielerwedstrijden in Italië tot het autosalon in Genève.



Wie thuiszit, moet echter iets doen om zich bezig te houden. De streamingdienst Netflix houdt daarom goed stand op de beurs. Ook televisiezenders doen het goed. ‘De makers en verdelers van computerspelletjes rapporteren een zeer sterke stijging in het aantal spelers in de regio’s die het meest lijden onder het coronavirus’, zegt het beurshuis Berenberg, dat koopadviezen geeft voor Electronic Arts, Codemasters, Embracer en Ubisoft Entertainment. De holding Prosus heeft met Tencent een van de grootste Chinese e-gamebedrijven in handen. Prosus profiteert met zijn maaltijdbezorger Delivery Hero ook van het stijgende aantal thuismaaltijden.

Wie thuisblijft, heeft tijd om eindelijk eens dat fotoboek te maken van een voorbije vakantie

Thuis iets bijleren kan ook geen kwaad. Op Wall Street profiteert K12, een specialist in afstandsonderwijs en e-learning, van het virus. Wie fit wil blijven, kan dat doen met Peloton Interactive, dat mensen thuis laat fitnessen. Smartphoto, dat deze week een hogere winstgroei van 70 procent bekendmaakte, kan ook profiteren. Wie thuisblijft, heeft tijd om eindelijk eens dat fotoboek te maken van een voorbije vakantie. De fotogroep stelt dat het de impact van het coronavirus evalueerde, maar geen negatief effect ziet op de cijfers van 2020.

De kans is groot dat het virus de digitalisering van de wereld versnelt. Thuiswerk en videoconferenties maken allicht nog meer hun opgang. De CEO van Zoom Video zei dat de vraag naar zijn software een ongekende piek kent. Jim Cramer, de bekende presentator van de show Mad Money, geeft zijn kijkers tien tips ‘die China, de Fed of een vaccin tegen het virus niet nodig hebben’. In zijn selectie zitten de softwaregroep Adobe, de online marktplaats voor handgemaakte spullen Etsy en diens algemene concurrent Shopify, het cloudbedrijf Ringcentral, de specialist in digitale advertenties The Trade Desk en het telemedicijnbedrijf Teladoc Health.



Herlokalisatie

Het coronavirus heeft de pijnpunten blootgelegd van de centralisering van het gros van de productie in China. Meerdere strategen denken dat dat de multinationals aanzet hun productieketen beter te spreiden. De Franse farmagroep Sanofi verklaarde dat het overweegt opnieuw meer in haar thuisland te maken.



Amerikaanse bedrijven kunnen een deel van de productie overhevelen van Azië naar Mexico. William Praett beheerder Fidelity

Veel strategen mikken op Mexico als winnaar. ‘Amerikaanse bedrijven kunnen een deel van de productie overhevelen van Azië naar Mexico’, zegt William Praett, vermogensbeheerder van Fidelity. ‘Zeker nu de Senaat midden januari het handelsakkoord Nafta 2.0 heeft goedgekeurd, is veel mogelijk. Mexico heeft een van de meest gediversifieerde economieën in Latijns-Amerika en de concurrentiekracht van zijn industrie tegenover de Aziatische is sterk verbeterd.’ Hij denkt dat de Mexicaanse beurs sterk zal presteren.



Kill the virus

Wie echt profiteert van de coronacrisis zijn de bedrijven die producten maken om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals mondmaskers. Een van de grootste producenten ter wereld is het Amerikaanse 3M, al ging dat aandeel 15 procent onderuit omdat de activiteit minder dan 1 procent van de omzet vertegenwoordigt. Voor andere, kleinere bedrijven is medische beschermkledij wel goed voor het gros van de omzet. De Japanse maker van beschermingspakken en antibacteriële doekjes Kawamoto verdrievoudigde sinds de corona-uitbraak zijn omzet. Nog op de Aziatische beurzen verveelvoudigden smallcaps als Azearth, Monalisa, Kleannara en Medtecs - allemaal actief in mondmaskers en andere medische bescherming. Het is echter nutteloos en zeer speculatief om de klim van die aandelen achterna te lopen.



Dichter bij huis doen de makers van zakdoekjes, bacteriële zepen en reinigingmiddelen het goed. Maar voor slechts weinig bedrijven zijn dat hoofdactiviteiten. Op de beurs van Zweden noteert Essity, dat met Tork een sterk merk van handzepen in handen heeft. U moet er dan wel het toiletpapier van Edet en Lotus en de maandverbanden van Nana bijnemen. Het Franse Orapi is zowat de Europese marktleider in industriële reinigingsproducten. Het aandeel verdrievoudigde om nadien te halveren. Ook Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson of Perrigo maken doekjes of zepen, maar ze zijn veel meer dan dat. Antibacteriële zepen blijken zelfs niet efficiënter dan gewone zeep tegen corona. Dettol meldt op zijn website dat sommige van zijn producten soortgelijke griepvirussen doden, maar dat het nog niet kon onderzoeken of het nieuwe Wuhan-virus vernietigd wordt. Dettol maakt deel uit van de Britse multinational Reckitt Benckiser.