Spotgoedkope olie pijnigt bedrijven en beleggers

Een mammoettanker legt aan bij een olieterminal in de haven Qindao, maar zelfs in China raken de opslagplaatsen vol.

De historisch lage olieprijs creëert wereldwijd deflatoire druk, geopolitieke verschuivingen en hakt stevig in op een groot aantal beursgenoteerde bedrijven. Al zijn er ook winnaars.

Historisch. Anders kan je de voorbije week niet beschrijven voor de oliemarkt. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie - de West Texas Intermediate (WTI) - dook voor het eerst in de geschiedenis onder nul dollar. Maandag betaalden handelaars 40 dollar om van een vat voor levering eind mei af te geraken. In tegenstelling tot contracten op de Europese Brent-olie kunnen bezitters van het WTI-contract verplicht worden de olie fysiek in ontvangst te nemen. Maar omdat de tanks om olie te stockeren door het overaanbod zo goed als vol zitten, dreigen ze het goedje niet kwijt te raken. Daarom waren ze bij het aflopen van het contract bereid er geld bovenop te leggen.

Deutsche Bank berekende dat een vat (159 liter) ruwe olie sinds 1870 gemiddeld 46 dollar kost, omgerekend naar de huidige prijzen. ‘Als iemand weet heeft van een ander financieel gerelateerd product dat deze week goedkoper is dan 150 jaar geleden, laat het ons zeker weten’, stellen strategen Jim Reid en Nick Burns. ‘In dezelfde periode steeg de Amerikaanse inflatie met 2.870 procent en haalde de S&P500-index een rendement van 31,7 miljoen procent, herbelegde dividenden inbegrepen.’

De oliekoers is sinds maandag licht hersteld, maar de prijzen zijn nog altijd historisch laag. Een vat Brent-olie gaat over de toonbank tegen 22 dollar, het laagste peil sinds 1999. De productiedaling met een record van 10 miljoen vaten per dag die het oliekartel OPEC en enkele andere landen hebben afgesproken, volstaat niet om de crash van de vraag te compenseren. Het Internationaal Energieagentschap raamt dat in april 29 miljoen vaten per dag minder nodig zijn, omdat vliegtuigen aan de grond blijven, fabrieken stilliggen en mensen minder met de auto rijden.



Schokgolf

‘De oliecrash kan een schokgolf veroorzaken die zich in de tijd versterkt naarmate meer golven samenkomen’, waarschuwt Didier Saint-Georges van Carmignac. ‘Dat kan het vertrouwen in de hele economie ondermijnen, in de VS maar ook in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Dat leidt tot instabiliteit van de munten en kan de geopolitieke relaties door elkaar schudden. De VS riskeren hun energieonafhankelijkheid weer te verliezen.’ Dat kan ertoe leiden dat de Amerikanen zich opnieuw meer zullen moeien in het Midden-Oosten.



‘Als dit lang duurt, gebeurt er een transfer van rijkdom van Rusland, Saoedi-Arabië en andere olieproducerende landen naar de rest van de wereld’, stelt Nordea-strateeg Sébastien Galy. Ook de VS hebben meer te verliezen dan te winnen. ‘De Amerikaanse schalieolieproducenten zien hun financieringskosten fors stijgen en schroeven hun investeringen terug. Dat zal de recessie er nog verhevigen’, waarschuwt grondstoffenstrateeg Mark Lacey van Schroders. ‘Veel bedrijven zullen failliet gaan.’

2020 wordt een annus horribilis voor de grondstoffen. Frank Vranken Strateeg Puilaetco

Een golf van faillissementen zou nefast zijn voor de banken en de obligatiebeleggers. De voorbije jaren stroomde veel geld naar rommelobligaties omdat die nog een royaal rendement opleverden tegenover kwaliteitspapier. ‘De olie- en gassector maakt bijna 10 procent van de hoogrentende Amerikaanse obligatie-indexen uit’, stelt JPMorgan Asset Management. Een forse stijging van de wanbetalingen is zo goed als zeker. Al kan de overheid redding bieden. De regering-Trump wil een hulpfonds creëren om de sector bij te staan. ‘In Europa is de situatie minder precair. Oliebedrijven staan er in voor amper 1,4 procent van de markt’, sust JP Morgan.

Ook de meeste andere grondstoffenprijzen zijn fors gezakt. ‘2020 wordt een annus horribilis voor de grondstoffen’, vat Puilaetco-strateeg Frank Vranken het samen. Dat zal deflatoire druk genereren, een daling van de prijzen. ‘Vooral in de armere landen hangt de inflatie nauw samen met de grondstoffenkoersen. We zullen er de prijzen meer zien zakken dan in de ontwikkelde landen. Grondstoffennaties als Brazilië of Zuid-Afrika krijgen rake klappen.’

In een normale situatie is de lage olieprijs goed voor de consument en de grote verbruikers, zoals de luchtvaartsector. Maar die kan daar nu veel minder van profiteren. Een forse stijging van de vraag is op korte termijn onwaarschijnlijk.

De oliecrash heeft ook een grote impact voor beleggers. Die die in olietrackers investeerden, kijken tegen grote verliezen aan. Sommige aanbieders van Exchange Traded Funds (ETF’s) in olie sloten de posities van hun klanten omdat de waarde van hun andere effecten niet meer volstond om de olieverliezen te compenseren. Bij Interactive Brokers sloeg dat een put van bijna 100 miljoen dollar. Enkele andere ETF-spelers doekten hun fondsen op en keerden wat overbleef uit aan de beleggers.

Het doet denken aan de kredietcrisis, waarbij de fondsen met subprimewoonkredieten met onmiddellijke ingang dichtgingen. ‘Als de prijzen negatief worden, kan je je maximale verlies niet meer becijferen. Van zo’n aartsgevaarlijke markt moeten kleine beleggers wegblijven’, waarschuwt Pierre Andurand, eigenaar van een oliehedgefund.

Op de beurzen valt de schade bij de oliereuzen nog mee. Shell, Total en BP wonnen deze week zelfs terrein en noteren zo’n kwart onder hun precoronakoersen. ‘Zij kunnen het uitzingen, in de veronderstelling dat de prijzen niet zeer lang zo laag kunnen blijven. Uiteindelijk past de productie zich wel aan de vraag aan’, zegt Rendeep Somel, analist bij M&G Investment. De grote producenten hakken snel in hun investeringen. Deze week annuleerde Shell een project van een miljard euro in de Noordzee.

Bij de toeleveranciers aan de sector is de schade veel groter. Vooral bij de bedrijven die helpen bij nieuwe ontginningen of dure projecten in de diepzee - die nu onrendabel zijn - raakt het orderboekje leeg. De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro kelderde 73 procent. Halliburton, een van de grootste makers van apparatuur om naar olie en gas te boren, zakte twee derde.



Midscheeps getroffen

KBC Securities publiceerde een rapport met 23 bedrijven uit België en Nederland die een grote blootstelling hebben aan de oliesector. Bij de grote verliezers prijkt onder meer de plantagegroep Sipef. De prijs van palmolie hangt nauw samen met die van ruwe olie. Palmolie omvormen tot biodiesel is niet rendabel meer. CFE zal met meer concurrentie kampen voor de bouw van windmolenparken, omdat spelers die normaal gezien actief zijn in de oliesector andere afzetmarkten zullen zoeken. Landen uit het Midden-Oosten zullen minder snel dure baggerwerken laten uitvoeren. Bij Solvay wordt het filiaal Novecare, dat chemicaliën levert voor de schalie-industrie, midscheeps getroffen. Bij de banken zijn ABN AMRO en ING meer dan gemiddeld blootgesteld aan de oliesector.



Maar er zijn ook winnaars. Euronav kan zijn olietankers als opslagplaatsen tegen peperdure tarieven verhuren. 10 procent van de wereldwijde vloot, ofwel 80 tankers, doet dienst als opslagruimte. Bij de tankterminaloperator Vopak zitten de stockagetanks voor olie - ruim de helft van de capaciteit - tot de nok vol. De chemie- en verfgroep Akzo Nobel gebruikt voor zowat de helft oliederivaten als grondstof, die fors goedkoper zijn geworden. Ook voor de luiermaker Ontex betekenen oliederivaten zoals plastics de helft van de grondstoffenkosten. Goedkopere grondstoffen zijn ook gunstig voor de isolatiespecialist Recticel (schuimrubber), de raam- en deurprofielenbouwer Deceuninck (pvc), het chemiebedrijf Tessenderlo (plastic buizen) en de tapijtenfabrikant Balta (polyamide en polypropyleen).