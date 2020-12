Spring je als belegger het best meteen op Airbnb?

’s Werelds grootste verhuurplatform Airbnb maakt donderdagnamiddag zijn debuut op Wall Street. Spring je als belegger het best meteen mee op de kar? Vier vragen aan Tom Simonts, financieel econoom bij KBC.

Kan ik zelf intekenen op Airbnb?

‘Nee’, zegt Simonts. ‘Een beursgang wordt altijd georganiseerd door de begeleidende banken. In het geval van Airbnb zijn dat Amerikaanse en geen Europese banken. Rechtstreeks intekenen op het aandeel van Airbnb als Europese belegger is daarom niet mogelijk.’

Vanaf wanneer kan ik aandelen kopen?

Handel in Airbnb-aandelen is mogelijk vanaf het moment dat de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq opent. Dat is donderdag om 15.30 uur Belgische tijd. Vraag en aanbod moeten dan hun werk doen en na een aantal uren kan een eerste koers worden verwacht. Voor die eerste notering worden marktorders automatisch geannuleerd.

Welke prijs mag ik verwachten?

Airbnb prikte de prijsvork vorige week op 44 tot 50 dollar per aandeel. Omdat de appetijt onder investeerders groot bleek, trok het die nog eens met een kwart op naar 56 tot 60 dollar. Uiteindelijk werd op een nog hogere introductieprijs van 68 dollar afgeklopt, wat Airbnb een waardering van 47 miljard dollar oplevert.

‘Maar de eerste koers is moeilijk te voorspellen’, zegt Simonts. ‘Dat hebben we woensdag ook gezien bij de beursgang van DoorDash (de Amerikaanse maaltijdbezorger, red.). De introductieprijs van 102 dollar, die de voorziene prijsvork van 75 tot 85 dollar al overtrof, ging bij de eerste koers nog eens 78 procent hoger en eindigde op 182 dollar.'

Het businessmodel van Airbnb blijft overeind, het is een ijzersterk platform. Tom Simonts KBC

De vraag van beleggers in deze frenetieke beurstijden is gigantisch. 'Daar zal de beursgang van Airbnb geen uitzondering op vormen', zegt Simonts. 'Ook bij de Nederlandse betaalspecialist Adyen zagen we dat beleggers er het koste wat het kost bij wilden zijn. Je kunt het vergelijken met een hongerige massa die zich na een paar dagen zonder voedsel op een banket stort. In die context een prijs voorspellen is moeilijk.'

Is vandaag kopen een goed idee of wacht ik beter?

2020 was een rotjaar voor het toerisme. Airbnb zag in het voorjaar zijn activiteiten instorten door de pandemie, liet een kwart van het personeel gaan en zette het mes in het marketingbudget. 'Maar het businessmodel blijft overeind', zegt Simonts. 'Airbnb is een ijzersterk platform. Het bedrijf pakt zowel aan de huur- als aan de verhuurkant commissies.'