Stakingen slaan Franse economie uit koers

Frankrijk is door de stakingsgolf niet langer de 'rustige vastheid' van de Europese economie.

Geen welgekomen lectuur deze ochtend voor Emmanuel Macron op de webstek van Insée, het Franse bureau voor de statistiek. Voor het eerst sinds zijn verkiezing tot Frans president in mei 2017 duikt de Franse economie in het rood. En Macron zelf was daarbij onbedoeld een belangrijke factor.