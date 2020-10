Sterk groeicijfer doet Wall Street andere zorgen vergeten

Pinterest trok in april 2019 naar de New York Stock Exchange.

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal tegen een recordtempo gegroeid. De coronazorgen verdwijnen daardoor even naar de achtergrond. Goede bedrijfsresultaten geven de beurzen in New York wat extra schwung.

Algemeen was verwacht dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal fors zou herstellen van de zware klap in het tweede kwartaal. Het bruto binnenlands product groeide met 33,1 procent op jaarbasis, een record. Op kwartaalbasis bedroeg de bbp-groei 7,4 procent tegenover een krimp met 9 procent in het tweede kwartaal.

De sterke prestatie ontlokte al eigenlof bij president Trump, maar ook beleggers zijn best tevreden met het goede nieuws. De zorgen over het om zich heen grijpende coronavirus en de economische impact van steeds strengere beschermingsmaatregelen leggen ze even terzijde.

Omstreeks 16 uur Belgische tijd wint de Dow Jones 0,5 procent en gaat de S&P500 bijna 1 procent hoger. De Nasdaq Composite doet beter met 1,2 procent winst. Nabeurs komen Apple , Amazon , Alphabet en Facebook met resultaten en in de aanloop daar naartoe gaan de techreuzen hoger.

Inspiratiebron

Het sociaal netwerk Pinterest , waarlangs tips over mode, binnenhuisinrichting en recepten worden verspreid, schiet 32,9 procent hoger dankzij sterke resultaten. In het derde kwartaal boekte het inspiratieplatform een omzetgroei van 58 procent naar 443 miljoen dollar. Onder de streep prijkt wel nog altijd 94 dollar verlies. Maar dat is een veel kleinere put dan analisten hadden voorspeld.

Het aantal maandelijkse actieve gebruikers groeide naar 442 miljoen, voornamelijk dankzij de drift van thuisblijvers om hun woningen op te frissen. Iets waarvoor ze niet zelden Pinterest raadplegen als inspiratiebron.

Tapestry

Luxemodegroep Tapestry , het moederbedrijf van de merken Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman, rapporteerde een hoger dan verwachte winst over het derde kwartaal. Tapestry profiteerde van de hernieuwde sterke vraag in China en van een meer dan verdubbelende onlineverkoop.

De omzet lag weliswaar 13,7 procent onder het cijfer van een jaar geleden, maar de 1,17 miljard dollar overtrof de analistenraming van 1,07 miljard euro. De nettowinst verelfvoudigde tot 231,7 miljoen dollar mede dankzij belastingmeevallers. Zonder uitzonderlijk items kwam de nettowinst uit op 58 cent per aandeel, waar analisten slechts 23 cent hadden verwacht. Tapestry wint 4,7 procent.

Ford

Ook Ford Motor verraste woensdagavond in positieve zin. De autobouwer besloot het derde kwartaal met een nettowinst van 2,4 miljard dollar, het achtvoudige van een jaar eerder. De gezuiverde winst per aandeel van 65 cent was ook veel hoger dan verwacht (19 cent).