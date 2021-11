Sterk groeicijfer en Schnabel doen euro en rente stijgen

De Europese economie groeit in november meer dan verwacht en ECB-bestuurder Isbel Schnabel waarschuwt voor stijgende inflatierisico's.

De vierde golf van de pandemie heeft voorlopig weinig negatieve invloed op de economische activiteit in de eurozone, blijkt uit een maandelijkse peiling bij 5.000 bedrijven. De PMI-indicator, een maatstaf van de economische groei, stijgt in november met 1,6 punt naar 55,8 punten. Economen hadden een daling naar 53,2 punten voorspeld. Een score boven 50 punten wijst op een toename van de activiteit in de privésector.