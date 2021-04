Sterke macrocijfers en kwartaalresultaten stuwen Wall Street

Een supermarkt in Paramus, New Jersey. Amerikaanse consumenten hebben in maart bijna 10 procent meer gekocht dan in februari.

De Amerikaanse beurzen zijn in een goede luim. De voorbeurs gepubliceerde bedrijfsresultaten waren een meevaller. Dat geldt ook voor de flink gedaalde steunaanvragen en fors gestegen kleinhandelsverkoop.

Het herstel van de Amerikaanse economie wint vaart, zbleek voorbeurs uit een hele reeks macro-economische cijfers. De kleinhandelsverkopen veerden in maart met 9,8 procent op tegenover de maand voordien, meteen de sterkste toename in 10 maanden. Winkels heropenden, meer mensen vonden werk en de stimuluscheque van 1.400 dollar de man zette consumenten aan tot kopen.

Over de arbeidsmarkt was er eveneens goed nieuws. Vorige week dienden 576.000 Amerikanen een nieuwe aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in. Dat zijn er nog heel wat, maar wel veel minder dan de week voordien (herzien cijfer 769.000) en ook minder dan verwacht (700.000). Een nieuw teken dat de Amerikaanse economie de coronacrisis meer en meer achter zich laat.

Omstreeks 16.45 uur stijgt de Dow Jones met 0,8 procent en de S&P500 met 0,9 procent. De Nasdaq Composite gaat 1,2 procent hoger.

Bank of America

De positieve trend bij de kwartaalcijfers zet door, toch zeker bij de banken. Bank of America , de op een na grootste bank naar activa van de VS, boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 7,56 miljard dollar, ruim het dubbele van een jaar eerder. Per aandeel bedraagt de winst 86 cent, duidelijk meer dan de verwachte 66 cent. De forse winsttoename is deels te danken aan de terugname van 2,7 miljard aan provisies, fondsen die sinds het begin van de coronapandemie waren opzijgezet om eventuele kredietverliezen te dekken.

Toch oogt het plaatje niet over de hele lijn positief. De omzet uit retailbankieren viel met 12 procent terug en de nettorente-inkomsten daalden met 16 procent. Het aandeel Bank of America, dat dit jaar al 28 procent is gestegen, zakt 3,8 procent.

Bij Citigroup verdrievoudigde de nettowinst tot 7,94 miljard dollar. Per aandeel bedraagt de winst 3,62 dollar, flink wat meer dat waar analisten op rekenden (2,60 dollar volgens Refinitiv). Ook Citigroup nam voor 3,85 miljard dollar aan provisies voor slechte leningen terug. CEO Jane Fraser kondigde aan dat Citigroup aan in 13 markten in Azië en EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika) gaat stoppen met retailbankieren wegens onvoldoende schaalgrootte. De activiteiten zullen worden verkocht. Het aandeel Citigroup trappelt ter plaatse.

Chips en frisdranken

De reactie op goede kwartaalcijfers van Pepsico is iets positiever. De Amerikaanse frisdranken- en snackreus zag de omzet met 6,8 procent aandikken, terwijl de nettowinst 29 procent hoger ging. Pepsico haalde voordeel uit het vele thuiszitten en telewerken. Consumenten haalden hierdoor meer chips, frisdranken en havermeel in huis. Pepsico gaat 0,6 procent hoger.