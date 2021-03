Sterretje in de voorruit? Bij D'Ieteren rinkelt de kassa!

Het luxeprobleem van D'Ieteren is intussen meer dan 2 miljard groot. Ageas illustreert al tien jaar hoe je zo'n luxeprobleem aanpakt: jezelf stukje bij beetje vernietigen.

U dacht dat de bankrekening van D'Ieteren per eind december met een cashbuffer van 1,45 miljard euro al goed gespijsd was?

Niet dus: er is nog méér cash onderweg. De holding gaat samen met partner CD&R Carglass-eigenaar en kroonjuweel Belron aanporren om verse schulden aan te gaan: 1,575 miljard euro om precies te zijn. Doel is de balans van Belron 'optimaliseren' (lees: meer goedkope schulden op de balans laden), tot ruim 4 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda). In 2019 passeerden D'Ieteren en Belron al eens stevig langs de kassa bij Belron.

40 De vraag van 2 miljard Met het extra superdividend zal D'Ieteren over meer 2 miljard euro cash - 40 euro per aandeel - beschikken

Een deel van de nieuwe schulden gaat naar een herfinanciering van een lening van 525 miljoen euro met vervaldag in 2024. De rest vloeit naar de aandeelhouders, samen met 412 miljoen cash op de balans van Belron. In totaal dus 1,44 miljard euro.

KBC Securities raamt dat er per saldo zo'n 725 miljoen euro extra naar D'Ieteren zal vloeien, ING houdt het op 750 miljoen euro. D'Ieteren heeft in stemrechten 54,85 procent van Belron, maar de rekensom is iets gecompliceerder omdat er ook preferente aandelen (lees: met extra dividendrechten) Belron uitstaan. De twee analisten zijn het wel roerend eens dat de cashberg van de holding nu boven 2 miljard of 40 euro per aandeel zal uitstijgen, beiden herhalen hun koopadvies.

Dit superdividend is één grote advertentie voor de cashflowmachine die Belron is DAvid Vagman ING-analist

'Dit superdividend is één grote advertentie voor de cashflowmachine die Belron is', oordeelt ING-analist David Vagman. Zijn collega Michiel Declercq bij KBC Securities is iets voorzichtiger. 'De extra cash versterkt het herinvesteringsrisico op holdingniveau. Een effectieve nieuwe investering kan dus een positieve katalysator vormen, maar het omgekeerde geldt als D'Ieteren op korte of middellange termijn geen bestemming voor de cash vindt'.

Beide analisten handhaven wel hun koopadvies. En de belegger? Die wil toch liever eerst horen wat de Maliestraat met de cash zal aanvangen. Het aandeel D'Ieteren surplacet op 80,30 euro, dicht bij een recordpeil.

2 miljard is alleszins, om het met een eufemisme te zeggen, een comfortabele buffer nu de lockdownvrees weer opflakkert op de Europese beurzen. De Bel20 koerst 0,5 procent lager op 3.878 punten.

Mogelijk kan D'Ieteren inspiratie halen bij Ageas en volop ... zichzelf beginnen kopen. De verzekeraar houdt op 22 april een - corona oblige - virtuele buitengewone aandeelhoudersvergadering. Meer dan waarschijnlijk wordt het quorum niet gehaald en dan komt er aansluitend op de gewone aandeelhoudersvergadering van 19 mei een herkansing.

Belangrijkste agendapunt is luidens de oproeping de vernietiging van 3,52 miljoen ingekochte aandelen, wat het aantal uitstaande aandelen tot 191 miljoen zou verminderen.

Die vernietiging van eerder ingekochte aandelen kun je best zien als een soort uitgesteld dividend. Hoe minder aandelen er zijn, hoe minder hongerige mondjes om de winstuitkering over te spreiden en dus hoe hoger het dividend dat naar elke aandeelhouder vloeit.

Merk op dat Ageas de voorbije tien jaar direct of indirect meer dan 6 miljard euro naar de aandeelhouders liet vloeien, voor één derde via de bulkinkoop van eigen aandelen. Dat leert slide 7 van de beleggerspresentatie bij de jaarcijfers over 2020.

24% DE WELDAAD VAN MASSAVERNIETIGING Sinds 2010 heeft Ageas bijna 60 miljoen aandelen of een kwart van zichzelf ingekocht en vernietigd

Met die bulkinkopen heeft Ageas sinds 2010 bijna een kwart van zichzelf van de beurs gehaald: het aantal uitstaande aandelen zakte van ruim 250 miljoen naar 191 miljoen nu.

Het aandeel Ageas brokkelt 0,6 procent af tot 49 euro, maar had er sinds Nieuwjaar met een plus van 13 procent al een stevige rit opziten.

Een opvallende stijger maandag in de late handel was Umicore . De materialengroep herstelde bijna 9 procent en valt nu 0,6 procent terug naar 44,55 euro.

Berenberg acht de koersval van vorige week overtrokken, eenmaal de 'initiële schok' van de Power Day van Volkswagen weggeëbd is. Niet alleen blijven de huidige metalenprijzen, inclusief kobalt, de resultaten van de recyclagetak in Hoboken ondersteunen, maar Umicore heeft ook toegang tot de kathodes met hoog mangaangehalte die VW in zijn elektrische 'middenklassers' wil gebruiken.

Pro memorie: VW kondigde op zijn Power Day aan de kostprijs van batterijen voor de groeiende vloot elektrische auto's met 30 tot 50 procent te willen drukken. En dan komen onvermijdelijk kathodematerialen als essentiële component van die batterij om de hoek kijken. Met NMC-kathodes (nikkel, mangaan en kobalt), waar Umicore wereldmarktleider in is, voorbehouden voor hoogperformante oplossingen. En het goedkopere LFP (lithium, ijzer en fosfaat) voor het instapsegment. En telkens als beleggers in Umicore 'LFP' horen, schieten ze in een kramp.

Met de remonte van maandag noteert Umicore nu weer op winst sinds begin 2020 (zie grafiek).