Stevige verliezen op beurzen

Het oplopende aantal coronabesmettingen in combinatie met het omzetalarm van SAP duwen de beurzen stevig in het rood.

Het is overal hommeles op de beurzen, want zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen gaan stevig lager. Het gemiddelde Europese aandeel verliest 2,8 procent en de brede Amerikaanse graadmeter S&P500 zakt 2,1 procent.

Het zijn in Europa vooral de technologiewaarden die inleveren, waarbij het Duitse SAP leidt bij de verliezers met een rood cijfer van meer dan 22 procent. Daarmee weten we ook meteen een belangrijke oorzaak voor de forse verliezen bij tech, want de specialist in software voor bedrijfsvoering kwam maandag met een omzetalarm, omdat het toch last van de coronacrisis heeft.

Andere Europese techaandelen die inleveren zijn het Deense SimCorp dat met 6,5 procent lager dendert en het Zwitserse Softwareone dat meer dan 5 procent inlevert. Gemiddeld gaat het Europese techaandeel maar liefst 7 procent omlaag.

Ook in Amerika krijgt Big Tech een tik. Microsoft struikelt 2,8 procent, Apple levert 0,7 procent in, Facebook zakt 1,9 procent en Alphabet glijdt met 2,5 procent uit. Amazon is een opvallende stijger met 0,4 procent.

Corona-aandelen

Maar het zijn vooral de coronagevoelige aandelen waar in de VS de klappen vallen. De cruise-uitbaters Norwegian Cruise Line Holdings (-8,7%), Carnival (9%) en Royal Caribbean Group (-10%) staan bij de grootste verliezers in de S&P500. Ook vliegtuigaandelen als United Airlines (-6,7%), American Airlines Group (-5,5%) en Delta Airlines (-5,2%) duiken stevig lager.