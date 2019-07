'Stimulus ECB komt wellicht in september'

De Europese Centrale Bank (ECB) wacht op nieuwe economische vooruitzichten.

De bestuurders van de ECB zijn voorlopig niet van plan om al op 25 juli de rente te verlagen of de aankoop van obligaties te hervatten. Dat meldt het persbureau Bloomberg op basis van bronnen bij de centrale bank. Frankfurt neigt eerder naar actie in september. Dan beschikt het over nieuwe groei- en inflatieprognoses om zijn beslissing te onderbouwen.

De ECB-bronnen signaleren wel dat extra stimulus in juli niet geheel uitgesloten is. De centrale bank zou alsnog naar dat hulpmiddel kunnen grijpen als de economische vooruitzichten in korte tijd duidelijk verslechteren.

Stimulus

De speculatie over een renteverlaging of herstart van het opkoopprogramma voor obligaties is de jongste weken flink gestegen. De voorzitter van de ECB, Mario Draghi, hintte in juni op meer monetaire stimulus als de inflatie niet snel genoeg stijgt naar de doelstelling van bijna 2 procent.

De ECB-bronnen signaleren dat extra stimulus in juli niet geheel uitgesloten is.

De uitspraken van Draghi en gelijkaardige commentaren van andere ECB-bestuurders hebben de rentes op langlopende staatsobligaties in heel Europa doen dalen. Maandag bereikte de Belgische rente nog een nieuw dieptepunt (0,02 procent) na uitspraken van de Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot. Hij zei dat de inflatie 'onmiskenbaar laag' blijft en dat de monetaire autoriteit klaarstaat om in actie te komen bij verdere tegenvallers.