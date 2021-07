Stimulus en dalende inflatievrees drukken langetermijnrente

Analisten verwijzen onder meer naar het vooruitzicht van een aanhoudende stimulus door de centrale banken. De beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) om haar inflatiedoelstelling te verhogen naar 2 procent en een 'overshooting' toe te laten suggereert dat ze langer een soepel geldbeleid zal voeren. De Chinese regering signaleert dat een versoepeling van het monetair beleid op komst is.

Ook in de VS is een afbouw van de stimulus nog niet voor morgen. Nochtans signaleerden verscheidene bestuurders op de jongste vergadering van de Amerikaanse centrale bank dat de voorwaarden voor een vermindering van de obligatieaankopen wellicht wat sneller zullen vervuld zijn dan verwacht. Dat blijkt uit de notulen van die vergadering.