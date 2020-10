Stimulushoop stuurt Wall Street hoger

PepsiCo maakt niet alleen zijn eigen colavariant, maar is ook een grote fabrikant van zoute snacks. Die zijn meer in trek nu veel mensen thuis werken en studeren.

De Amerikaanse beurzen gaan de goede richting uit. De markten hopen op extra stimulus, maar economische cijfers tonen aan dat het economisch herstel wat vertraagt. Chips- en luchtvaartaandelen zijn in trek.

Wall Street kreeg een rist economische cijfers te verwerken en die wijzen allemaal in dezelfde richting: het gaat nog goed met de Amerikaanse economie, maar het herstel is minder sterk geworden. Zo blijven de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering op een hoog peil. Het persoonlijk inkomen van de doorsnee Amerikaan is vorige maand ook gedaald, een gevolg van het wegvallen van de extra overheidssteun. De industrie in de Verenigde Staten bleef in september mooi op toeren, maar iets minder dan verwacht.

De hoop op een volgende stimulusronde blijft wel overeind. De regering-Trump lanceerde een nieuw stimulusplan ter waarde van meer dan 1.500 miljard dollar waarover de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zich nu moeten buigen. Het plan omvat onder meer 20 miljard dollar extra hulp voor de zwaar getroffen luchtvaartsector.

Omstreeks 16.55 uur wint de Dow Jones 0,3 procent en de S&P500 0,4 procent. De Nasdaq Composite doet beter met 1,1 procent winst.

Chipaandelen zijn gegeerd nadat STMicroelectronics gewag maakte van een sterke vraag naar autochips en microcontrollers waardoor de Frans-Italiaanse producent zijn winstprognose zal overtreffen. Het Nederlands-Amerikaanse NXP Semiconductors , dat op Nasdaq noteert, gaat 4 procent hoger en Advanced Micro Devices wint 2,2 procent.

De hoop op bijkomende overheidssteun geeft de luchtvaartaandelen een zetje. American Airlines wint 2 procent en vliegtuigbouwer Boeing (+2,3%) gaat mee.

Zoute snacks

PepsiCo kan amper munt slaan uit goede kwartaalcijfers en een verhoogde winstverwachting: het aandeel noteert 0,2 procent in de plus.

De producent van frisdranken en zoute snacks ziet zijn verkoopcijfers toenemen dankzij het coronavirus. Doordat mensen meer thuis werken en studeren, knabbelen ze meer Tostitos, Cheetos en Doritos. In thuismarkt VS steeg de verkoop van die snacks in het derde kwartaal met 7 procent.

De totale netto-omzet van PepsiCo steeg met meer dan 5 procent naar 18,09 miljard dollar in het kwartaal dat eindigde op 5 september en overtrof de gemiddelde verwachting van 17,23 miljard dollar. Ook de gezuiverde winst per aandeel lag met 1,66 dollar per aandeel boven de verwachting.