Stimulusrally zet zich voort

Waar beleggers enkele weken geleden nog in extreme somberheid leefden door de ingrijpende gevolgen van het coronavirus, zijn ze nu weer lyrisch. De Europese beurzen gaan ruim 2 procent hoger. Dat komt door twee zaken. Als eerste is er de wereldwijde afbouw van de zware quarantainemaatregelen, terwijl we ondertussen geen opflakkering zien in het aantal nieuwe besmettingen. Daarnaast is er stimulus, veel stimulus.