Stoomt ASML door?

ASML bleef in het derde kwartaal doorgroeien ondanks de coronacrisis. Woensdag zien we of ASML zijn tempo weet te behouden.

Woensdagmorgen komt ASML met resultaten over het vierde kwartaal. Analist Marc Hesselink van ING denkt dat beleggers vooral zullen kijken naar de vooruitzichten van de chipmachinemaker voor het volledige jaar 2021. 'Normaal geeft ASML een duidelijke prognose voor de omzet.'

Eerder gaf ASML aan - in de cijfers over het derde kwartaal - dat het voor 2021 een laag dubbelcijferig groeigetal verwacht, gedreven door de kracht in de markt voor Logic (rekenchips die worden gebruikt bij toepassingen als AI en zelfrijdende auto's) en het verdere herstel in de markt voor geheugenchips.

Hesselink denkt dat de omzet voor het vierde kwartaal uitkomt op 3,7 miljard euro en dat is redelijk in lijn met de consensusverwachting. 'We zien een opwaarts potentieel in verhouding tot onze verwachting omdat de recente weken een zeer positieve nieuwsflow lieten zien van belangrijke klanten als de TSMC en Samsung. Wij denken dat dat gunstig is voor de hoogte van de investeringen in 2021.'