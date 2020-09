Stormloop op Belgisch biotechbedrijf

Nyxoah-CEO Olivier Taelman (midden) had reden om tevreden te zijn over de eerste beursdag van zijn bedrijf.

Nyxoah tekent voor het grootste beleggersenthousiasme in een beursgang in vijf jaar voor de Brusselse beurs.

Het medtechbedrijf Nyxoah startte zijn beursgang vrijdag met een knal: het aandeel opende op 20 euro, ruim 17 procent boven de intekenprijs van 17 euro euro. CEO Olivier Taelman keek dan ook zeer tevreden naar het koersenbord en het publiek in de zaal kort nadat hij de openingsbel had geluid.

Nyxoah is een groep die zich bezighoudt met het bestrijden van de gevolgen van slaapapneu. Dat is een aandoening waarbij patiënten meerdere keren per nacht een paar seconden niet ademhalen. Dat maken de patiënten niet bewust mee, maar het leidt wel tot vermoeidheid en gaat gepaard met snurken. De onderneming heeft een chip ontwikkeld die onder de kin geplaatst kan worden en een impuls geeft aan de tongspieren, zodat de patiënt normaal blijft ademen.

Prijskaartje

Inspire draait een omzet van 100 miljoen dollar. Dan denk ik dat er echt wel vraag is op de Amerikaanse markt. Olivier Taelman

Aan die behandeling hangt wel een stevig prijskaartje, want de kostprijs van de chip is 20.000 euro. Ter vergelijking: een standaard apneuapparaat dat werkt via een zuurstofmasker kost zo'n 1.500 euro. Toch denkt CEO Olivier Taelman dat de hoge kostprijs geen al te grote belemmering moet vormen. 'Het eerste behandelingspad is een zuurstofmachine, maar het grote probleem met die apparaten is dat sommige mensen stoppen met het gebruiken van deze machines. Dan kom je in de tweedelijnsbehandeling en dat is waar neurostimulatie haar plaats heeft.'

'Verder hangt het af van land tot land. Als neurostimulatie al is ingeburgerd omdat ze wordt gebruikt bij hersenstimulatie of ruggenmergstimulatie in de behandeling van pijn, dan heeft men al ervaring en maakt men van die prijs niet echt een probleem.'

Drie vragen aan Olivier Taelman Waarom wordt de chip in Duitsland wel vergoed en in andere Europese landen nog niet? 'Dat heeft vooral te maken met de snelheid van het terugbetalingssysteem. In Duitsland zien we dat ze innovatieve producten snel terugbetalen.' 2. Is er bewijs nodig voor de klinische werkbaarheid voor de terugbetaling? 'Voordat je in aanmerking komt voor terugbetaling moet je een dossier opbouwen. Dat start met veiligheid en de tweede stap is om te zien hoe klinisch efficiënt het is. De eisen verschillen van land tot land. Ook ligt dat weer aan het terugbetalingssysteem waarin je zit. In Frankrijk is dat heel traag vergeleken met Duitsland. Nederland zit er een beetje tussenin en België leunt meer tegen Frankrijk aan waardoor het ook hier wat trager gaat. ' 3. Is de Amerikaanse markt geen grote uitdaging? 'Als we de Amerikaanse studie met succes afsluiten, kunnen we dezelfde terugbetaling krijgen als de huidige marktleider Inspire. Daarbij is onze chip veel eenvoudiger dan het systeem van Inspire. Wij hoeven niet met implantaten en pacemakers te werken.'

Stormloop

De beleggersinteresse voor het aandeel was ook tijdens de inschrijving verrassend groot. De IPO-prijs van 17 euro lag aan de bovenkant van de vork (14 à 17 euro). De vraag was zo groot dat het bedrijf 12 procent extra nieuwe aandelen heeft uitgegeven. Uiteindelijk was er vijf keer meer vraag naar de aandelen dan er aanbod was, waardoor de beursgang tekent voor de grootste stormloop voor een nieuwkomer op de Brusselse beurs in vijf jaar.

Risico's

Toch wijzen beleggingsspecialisten erop dat aan het aandeel veel risico verbonden zit. Ze wijzen erop dat het nog enkele jaren zal duren voordat de groep winst maakt en dat daarnaast nog niet klinisch bewezen is dat de chip werkt.

Daarbij heeft de onderneming, die ook graag wil doorbreken op de Amerikaanse markt, een grote concurrent in de VS, namelijk Inspire Medical Systems. Taelman denkt echter dat zijn bedrijf daartegen kan opboksen. 'Inspire heeft ongelofelijk goed werk geleverd om de neurostimulatieoplossing in de VS te integreren in de medische gemeenschap.' Maar volgens de CEO is het apparaat van de Amerikaanse concurrent ook erg ingewikkeld. 'Er moet een implantaat in de borst worden geplaatst en er komt een pacemaker aan te pas. Dat hoeft allemaal niet bij ons apparaat. Daarnaast bekijken we of we beter kunnen stimuleren dan het product van Inspire.'