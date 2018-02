Stormloop op eerste groene staatsobligatie

'Dit is een zeer succesvolle deal' , zegt Jean Deboutte, de directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld, over de uitgifte van de eerste Belgische groene staatsobligatie. 'Wij wilden 3 tot 4,5 miljard euro ophalen, maar investeerders tekenden in voor meer dan 12 miljard euro. Het orderboek van ruim 12 miljard is een van de grootste ooit.'

Het is niet meteen duidelijk of de rente van de groene staatsobligatie lager is dan die voor een klassieke staatsobligatie. 'We moeten de resultaten nog grondig bestuderen', zegt Deboutte. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zei bij de aankondiging van de uitgifte, eind vorig jaar, dat het een rente verwachtte die gelijk of iets lager is dan voor een gewone staatsobligatie.