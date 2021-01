Stormloop op nieuwe Belgische staatsobligatie

De federale overheid heeft dinsdag 6 miljard euro opgehaald met een obligatie-uitgifte op tien jaar. De vraag naar het papier was achtmaal groter dan het aanbod.

Zoals elk jaar in januari heeft het Federaal Agentschap van de Schuld dinsdag een nieuwe staatsobligatie met een looptijd van tien jaar gelanceerd. De uitgifte was een groot succes, want de schatkist kon door de grote vraag goedkoper lenen dan verwacht.