Stormloop op obligaties Immobel

De obligatie-uitgifte van projectontwikkelaar Immobel is vrijdagavond vervroegd afgesloten.

Immobel heeft vrijdag erg gemakkelijk 75 miljoen euro opgehaald bij beleggers. De obligatie-uitgifte was bijna zes keer overingetekend, vernam De Tijd. Dat wil zeggen dat beleggers voor ruim 400 miljoen euro intekenden.

Beleggers lopen storm voor obligaties van Belgische ondernemingen, omdat ze op zoek zijn naar relatief veilige beleggingen met een wat hoger rendement. Het spaarboekje, kasbons, termijnrekeningen en staatsobligaties brengen weinig of niet meer op.

Het aanbod van Belgische bedrijfsobligaties is erg beperkt. Beleggers houden daar rekening mee en tekenen in voor grote bedragen, omdat ze ervan uitgaan dat ze meestal slechts een deel van de gevraagde obligaties krijgen.

Bij de uitgifte van Immobel tekenden beleggers in voor gemiddeld 50.000 euro. 'We hebben nog nooit zo'n grote orders gezien', is te horen.