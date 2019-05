Stormloop op obligaties SD Worx

De hr-dienstverlener heeft vrijdag zijn obligatie-uitgifte na één dag vervroegd afgesloten, omdat de vraag bijna driemaal groter was dan het aanbod.

SD Worx wilde met de verkoop van zevenjarige obligaties 50 tot 80 miljoen euro ophalen, maar de vraag naar obligaties was veel groter. 'De uitgifte werd bijna drie keer overingeschreven.' Dat wil zeggen dat beleggers voor 200 tot 240 miljoen euro intekenden.

Aangezien de vraag groter was dan het aanbod zullen veel beleggers niet alle obligaties krijgen die ze hebben besteld. De banken zullen volgende week aan hun klanten meedelen hoeveel papier ze krijgen. De minimuminschrijving bedroeg 10.000 euro. Het is dus mogelijk dat sommige beleggers voor minder dan 10.000 euro obligaties krijgen.

Het groot succes van de obligatie-uitgifte is geen verrassing. Het nettorendement van 2,66 procent is duidelijk hoger dan de opbrengst van spaarboekjes, kasbons en staatsobligaties. Bovendien waren analisten positief over de voorwaarden.