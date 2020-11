Strengere coronamaatregelen ontmoedigen Wall Street

De Amerikaanse beurzen blijven dicht bij huis. Beleggers proberen de impact van de hardere lockdownmaatregelen in te schatten. L Brands verpulverde met zijn kwartaalcijfers de verwachtingen.

De hoop op een snelle heropening van de economie dankzij het coronavaccins heeft plaats gemaakt voor meer realiteitszin: het aantal doden ten gevolge van Covid-19 in de VS is opgelopen tot meer dan 250.000. Op steeds meer plaatsen worden lokale beschermingsmaatregelen genomen. Die zullen een economische impact hebben in het vierde kwartaal.

Voorbeurs bleek ook dat de Amerikaanse arbeidsmarkt het moeilijker krijgt. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg voor het eerst in vijf weken, terwijl economen een verdere daling hadden verwacht. Het lijkt erop dat het herstel van de arbeidsmarkt vertraagt.

Omstreeks 16.50 uur zakt de Dow Jones 0,1 procent en wint de S&P500 0,1 procent. De Nasdaq Composite houdt stand met 0,3 procent winst.

Datacenters

Nvidia publiceerde woensdagavond sterke cijfers over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2021. De producent van grafische kaarten zag de omzet met 57 procent aandikken tot 4,7 miljard dollar. Analisten hadden slechts op 4,4 miljard dollar gerekend. Ook de winst per aandeel van 2,91 dollar was een meevaller. De marktverwachting stond op 2,58 dollar.

Nvidia profiteerde volop van de appetijt naar videogames, die door de lockdowns en de thuisblijfeconomie sterk is toegenomen. De grote groei vond echter plaats in de datacenterdivisie, waar de omzet 162 procent hoger trok naar 1,9 miljard dollar. Nvidia ontwikkelt chipsets voor grote serverparken die nodig zijn voor de groeiende vraag naar clouddiensten. Voor het lopende kwartaal vreest het bedrijf een lagere verkoop van chips voor datacenters. Dat vooruitzicht duwt het aandeel 1,6 procent lager.

L Brands

Bij de sterkste klimmers in New York zit L Brands . De mode- en accessoiregroep boven ketens als Victoria’s Secret (lingerie) en Bath & Body Works (douchegel en andere verzorgingsproducten) kwam met beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal.

De omzet steeg van 2,68 naar 3,06 miljard dollar. De vergelijkbare omzet nam met 28 procent toe. De aangepaste winst per aandeel was met 1,13 dollar veel hoger dan een jaar eerder (2 dollarcent). Analisten hadden veel minder verwacht: een aangepaste winst van 12 cent per aandeel op een omzet van 2,68 miljard dollar.