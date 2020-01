Stuk palladium kopen? Pas interessant als marktprijs 30 procent stijgt

De hausse van de prijs van palladium verhoogt de interesse van sommige beleggers voor het edelmetaal. Hoe kan je erin investeren en wat zijn de risico’s?

Ondanks de terugval van gisteren is de prijs van palladium sinds begin dit jaar al met 23 procent gestegen. Maandag bereikte de waarde van het edelmetaal een piek van 2.577 dollar per ounce. Vorig jaar werd palladium al 54 procent duurder omdat de vraag van de autoproducenten groeit, vooral voor het gebruik in benzinekatalysatoren. Palladium leidt tot een vermindering van de schadelijke uitstoot.

‘De prijs van palladium kan verder stijgen naar 3.000 dollar’, zegt de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. ‘Er is een significant stijgingspotentieel, omdat de vraag groter is dan het aanbod’, zegt analist Jeffrey Currie. Maar hij waarschuwt ook. ‘Die stijging is onhoudbaar, omdat de hoge prijzen de vraag zullen vernietigen.’

Autobouwers overwegen voor de productie van katalysatoren over te schakelen op platina. Dat metaal komt uit dezelfde familie maar is ruimer beschikbaar en goedkoper. Platina is op dit moment wel minder performant in benzinewagens dan palladium.

Hoe kan een belegger investeren in palladium?

1. Fysiek palladium

‘Wij bieden alleen staven van 1 kilogram aan’, zegt de edelmetaalhandelaar Gold & Forex Internationaal. ‘Het kan alleen op aanvraag.’ 1 kilogram palladium is bijna 70.000 euro waard. Daarbij komt 21 procent btw. In tegenstelling tot goud is palladium niet vrijgesteld van btw. De handelaar zegt dat hij de jongste twee maanden wat meer vragen heeft gekregen over palladiumbeleggingen.

Beleggers moeten er zich ook van bewust zijn dat het verschil tussen de aan- en verkooprijs relatief groot is. ‘Bij aankoop betaalt de klant zowat 2 procent meer dan de contantprijs, bij verkoop krijgt hij ongeveer 5 procent minder dan de contantprijs’, zegt Gold & Forex International. Bij goud bedraagt het verschil tussen de aan- en verkoopprijs maar zo’n 2 procent. Rekening houdend met de btw en het grote verschil tussen de aan- en verkoopprijs is een belegging in fysiek palladium pas rendabel als de marktprijs met bijna 30 procent stijgt.

2. Aandelen van palladiumproducenten

Het Russische Norilsk Nickel Mining & Metallurgical (Nornickel) is met een wereldwijd marktaandeel van 40 procent de grootste palladiumproducent. Het heeft een tweede notering op Wall Street, waar het aandeel in een jaar is verdubbeld tot 39 dollar. De belangrijkste aandeelhouder, Vladimir Potanin, werd door de palladiumhausse vorig jaar ruim 7 miljard euro rijker, goed voor de derde plek op de Russische Forbes-lijst.

Voorts zijn er Zuid-Afrikaanse mijnproducenten, maar het gewicht van palladium is minder doorslaggevend. Sibanye produceert ook veel goud en platina. Omdat Nornickel vier keer meer palladium dan platina produceert, reageert het sterker op de palladiumprijs.

3. Palladiumtrackers

Bij onlinebrokers als Binck kan je trackers kopen die zich op de palladiumprijs enten. De WisdomTree Physical Palladium spiegelt de prestatie van de palladiumprijs en noteert op de Amsterdamse beurs. Het gaat om een fysieke tracker, wat betekent dat nettoaankopen van de tracker worden gematcht door de fysieke opslag van palladium bij de bewaarbank HSBC. Een belegging in die tracker leverde de voorbije tien jaar een jaarlijks rendement van 21 procent op. Het jaarrendement op vijf jaar bedroeg 26,9 procent.