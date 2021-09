'Succesvolste beleggers ooit' betaalt 7 miljard in belastingsdispuut

Het dispuut ging over een reeks beleggingstransacties tussen 2005 en 2015 onder de koepel van Medaillon, het vlaggenschipfonds van Renaissance. Het hefboomfonds had in die periode een complexe beleggingsstrategie uitgewerkt dat op de radar kwam van de IRS (Internal Revenu Service) omdat Renaissance er miljarden aan belastingen zou hebben bespaard mee uitgespaard.

Het maakt van Simons de succesvolste belegger ooit, schrijft Gregory Zuckerman in zijn boek ‘The Man Who Solved the Market’. Daarin vertelt de journalist van The Wall Street Journal hoe Simons en zijn soms excentrieke entourage er in 30 jaar in slaagden bijna 105 miljard dollar aan beleggingswinsten te verzamelen, met slechts één klein verliesjaar in 1989.