TINC plant nog fiscaalvriendelijke winstuitkeringen

De infrastructuurinvesteerder wil ook de komende jaren een deel van de winst uitbetalen via een kapitaalvermindering.

TINC keert dit jaar voor het eerst een deel van de winst uit via een kapitaalvermindering. Dat is interessant voor particuliere beleggers, omdat zij geen 30 procent roerende voorheffing moeten betalen op bedragen die een onderneming op die manier uitbetaalt.

'Het Zomerakkoord heeft een wettelijke basis gecreëerd voor de uitkering van een deel van de winst in de vorm van een kapitaalvermindering', zegt de investeringsmaatschappij. Bruno Laforce, hoofd investor relations, beklemtoonde woensdag op de algemene vergadering van TINC dat dit geen belastingontwijking is.

De toplui van TINC zeggen dat ze ook de komende jaren een deel van de winst op die fiscaalvriendelijke manier willen uitbetalen. 'Dit is geen eenmalige verandering. Ik verwacht dat we op die weg verder gaan', zei CEO Manu Vandenbulcke. 'Het is onze doelstelling dat beleid voort te zetten', signaleerde ook voorzitter Jean-Pierre Blumberg.

Sunparks

Laforce merkte wel op dat het deel kapitaalvermindering de komende jaren kleiner zal zijn en het deel klassiek dividend groter. Het brutodividend over het boekjaar 2017-18 bedraagt 0,49 euro per aandeel. Daarvan wordt 0,46 euro uitgekeerd in de vorm van een kapitaalvermindering en 0,03 euro als dividend.

Een buitengewone algemene vergadering (BAV) moet de kapitaalvermindering wel nog goedkeuren. Aangezien onvoldoende aandeelhouders aanwezig waren, houdt TINC op 7 november een tweede BAV. Die vergadering kan een beslissing nemen ongeacht het aantal aanwezigen.

TINC kocht gisteren met vastgoedgroep Home Invest, verzekeraar Belfius Insurance en infrastructuurfonds DG Infra Yield een meerderheid van 51,43 procent van het vakantiepark Sunparks De Haan. De vier overnemers richtten daarvoor een nieuwe vennootschap op. Die vennootschap, waarin TINC een belang heeft van 12,5 procent, betaalt 75 miljoen voor Sunparks De Haan. Vandenbulcke noemt dit een 'eerder kleine participatie'.

Digitale netwerken

De investering in Sunparks kadert in de uitbouw van zogenaamde vraaggestuurde infrastructuur als derde pijler. De twee andere pijlers zijn publiek-private samenwerking (PPS) en energie. 'De toekomstige groei zal vooral van vraaggestuurde infrastructuur komen', zei Vandenbulcke.

Andere voorbeelden van dergelijke infrastructuur zijn zorg en digitale netwerken. TINC heeft een investering van 34 miljoen toegezegd in Réseau Abilis. Dat is een netwerk van gespecialiseerde residenties in Wallonië, Brussel en Frankrijk voor personen met bijzondere zorgnoden. Voorts investeert TINC 20 miljoen in een glasvezelnetwerk in Nederland.