Takeda lanceert nog deze maand Tigenix-bod

De kans is groot dat de Brusselse beurs tegen deze zomer twee biotechaandelen armer is.

Die Japanse reus kondigde al begin januari een bod van 1,78 euro per aandeel op het Spaans-Belgische biotechbedrijf aan en dat bod is vorige maand zo goed als bekrachtigd met de Europese goedkeuring voor Alofisel, Tigenix' therapie voor anale fistels.

Dankzij een mijlpaalbetaling van 15 miljoen van Takeda na de Europese goedkeuring voor Alofisel had Tigenix eind 2017 34 miljoen cash, maar Tigenix verbrandde over 2017 ook 30 miljoen cash.

Netto dook Tigenix voor 74,8 miljoen in het rood. Dat kwam vooral door de hoge kosten verbonden aan de start van de derde en laatste klinische testfase voor Alofisel in de Verenigde Staten. Zo'n laatste onderzoeksfase is voor elk farmabedrijf een dure aangelegenheid, zeker voor een bedrijf als Tigenix dat nog nooit ruim in de cash heeft gezeten.