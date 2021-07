Down Under is er een pionierende centrale bank die haar job van koopkrachtbewaker écht ernstig neemt.

Centraal bankiers die zonder tenenkrullende eufemismen hun boodschap overbrengen, ze zijn schaars. Onze favoriet? De Bank of Jamaica. Die brengt haar boodschap op een manier die elke inwoner van het eiland snapt: met een scheut reggae. Rapster Denyque tekent voor 's werelds enige dansvloervuller over inflatie:

'We don't want it too high - we don't want it too low - when inflation's stable and predictable - that's the way to go'

De dansvloer op met het inflatiedoel van de Bank of Jamaica

Ook goed bezig: de centrale bank met de mooiste naam. De Engelse naam is Reserve Bank of New Zealand, maar in Maori klinkt het veel beter: Te Pūtea Matua. Dat betekent letterlijk 'de ouder of bewaker van al het geld'.

Misschien daarom dat de Nieuw-Zeelanders in 1990 als eerste centrale bank een inflatiedoel invoerden, met dank aan de vroegere kiwiboer Don Brash. De rest van de wereld is gevolgd, zelfs in die mate dat de Europese Centrale Bank sinds 2015 enkele duizenden miljarden euro's geprint heeft om de consumptieprijsindex - de winkelkar van de mythische doorsnee Europeaan - jaarlijks 'minder dan, maar dicht bij 2 procent' te doen stijgen.

De jongste jaren trof de ECB in haar pogingen het inflatiedoel te raken even vaak raak als Schotland op het EK voetbal. Terwijl tegelijk de koopkracht van Europeanen aangevreten werd door een stratosferische klim van de huizenprijzen, mee door het goedkoopgeldbeleid. De huidige consumptieprijsindex houdt rekening met huurprijzen, niet met woningprijzen. Daarom vergaderen de Europese centraal bankiers vanaf vandaag onder meer over de vraag of huizenprijzen niet wat prominenter op hun boordtabel moeten verschijnen.

Eens te meer leverde Te Pūtea Matua pionierswerk. Sinds begin 2021 moet ze op last van premier Jacinda Ardern in haar beleid rekening houden met de huizenprijzen, 'in het belang van wie voor het eerst een woning probeert te kopen'. Zoals de centrale bank in mensentaal zegt: 'Iedereen heeft een plek nodig om te wonen. Of het nu via huren of kopen is, huisvesting slorpt een groot deel van het inkomen op.'