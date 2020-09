Tesla duikt wederom lager

Het aandeel Tesla gaat donderdag opnieuw stevig lager. De e-automaker verliest bijna 7 procent in New York. Dinsdag verloor het aandeel al 4,7 procent. Daar kwam woensdag nog eens een verlies van 5,8 procent bij, nadat de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford, die eerder bij Umicore en Argenx blijk gaf van een neus voor timing, miljarden had gecasht met de verkoop van aandelen van Tesla.