Tesla moet nog even wachten op zitje in Amerikaanse beursindex

Aandelen van autobouwer Tesla verloren vrijdag nabeurs 6,4 procent toen bleek dat de verhoopte opname in de S&P500-index niet voor deze week zou zijn.

Analisten hadden erop gehoopt dat de aankondiging vrijdag zou gebeuren, maar het waren drie andere aandelen die werden toegevoegd in de belangrijkste Amerikaanse beursindex. Het ging om de online retailer Etsy, halfgeleiderbouwer Teradyne en medische technologiespeler Catalent.

Nochtans lag na de publicatie in juli van een vierde opeenvolgende kwartaalwinst – één van de voorwaarden voor opname - de weg open voor Tesla. S&P herbalanceert de index op kwartaalbasis, maar de componenten in de index kunnen vaker wisselen. De beslissing om Tesla voorlopig niet toe te voegen is mogelijk een gevolg van de vraagtekens die geplaatst worden bij de berekeningswijze van de winst en de onduidelijke vooruitzichten voor het volledige boekjaar.