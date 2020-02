Tesla neemt beetje gas terug

Na de stratosferische klim van de voorbije dagen moet Tesla wel even wat gas terugnemen. De pionier in elektrische auto's duikt 14 procent lager. Om die koersval te relativeren: daarmee noteert het aandeel op het laagste peil sinds ... maandagavond, nog steeds dubbel zo hoog als de koers die halverwege december op de bordjes stond.

De knotsgekke handelsdag van Tesla valt in één beeld samen te vatten: dinsdag werden voor 55 miljard dollar Tesla-aandelen verhandeld. Dat is meer dan de totale beurswaarde van Tesla tot luttele maanden geleden en vijf keer meer dan het op één na meest verhandelde aandeel dinsdag - Apple. En beurshuis Morgan Stanley merkt op dat het handelsvolume zelfs groter was dan de gemiddelde dagelijkse geldinjectie van de Federal Reserve in het Amerikaanse financieel systeem.