Tesla spurt naar 'gedopeerde' beurskoers

Maar de humor van het cijfer 420 ontging Musk niet. ‘’Whoa, het aandeel is flink high’, tweette de CEO. In een andere tweet, op 7 augustus 2018, had Musk voor flink wat beroering gezorgd met de melding te overwegen Tesla tegen 420 dollar van de beurs te halen én dat de financiering voor zo’n operatie al rond was.

Het aandeel Tesla zet sinds 23 oktober de turbo op. Toen rapporteerde de pionier in elektrische auto’s onverwacht een nettowinst en positieve vrije cashflow over het derde kwartaal. Sindsdien won het aandeel 65 procent. Musk liet toen weten dat de nieuwe gigafabriek in het Chinese Sjanghai in tien maanden gebouwd is en klaar voor de start van productie en dat tegen een prijskaartje dat 65 procent goedkoper is dan de fabriek in Californië.