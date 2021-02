Tien redenen waarom we niet in een beurszeepbel zitten

Sommige beleggers maken zich zorgen dat de beurzen opnieuw in een zeepbel zitten, zoals eind jaren 90. Die vrees is onterecht, stelt de zakenbank Credit Suisse. Al zijn sommige voorwaarden voor een bubbelvorming wel aanwezig.

De internetreus Google meldde vorige week dat de zoekterm ‘stock market bubble’ plots populair is. Dat is een teken dat veel beleggers zich vragen stellen of de beurzen niet te veel voorop gelopen zijn op de reële economie. Of erger: dat we in een zeepbel zitten. Als een beursbubbel uiteenspat, donderen de markten niet enkele maar vele tientallen procenten naar beneden. Sommige excessen doen aan de dotcomgekte van eind vorige eeuw denken, zoals de Reddit-beleggers die de koersen van kleine aandelen ver boven hun intrinsieke waarde duwen, de vele beursgangen van blancochequebedrijven, de hype van cryptomunten, of de torenhoge waarderingen voor sommige namen in de technologie of duurzame energie.

De zakenbank Credit Suisse monitort al decennia het gevaar op zeepbellen, en heeft een duidelijk antwoord: ‘Nee, we zijn relatief veilig.’

‘Slechts 10 à 15 procent van onze indicatoren suggereert dat we in een zeepbel zitten’, stelt een rapport van zes analisten. ‘Onze exuberantie-index, die het aantal bedrijven meet die meer dan tien keer hun omzet waard zijn op de beurs, is de voorbije drie maanden verdubbeld tot het hoogste peil sinds 2000. Al blijft de index nog op de helft van de piekniveaus.’

Credit Suisse somt tien typische zeepbelkenmerken op die de zakenbank nu niet ziet:

1. Er is geen nieuw geloofsparadigma

Zeepbellen ontstaan doorgaans omdat de beleggersmassa gelooft dat traditionele waarderingsmodellen niet langer belangrijk zijn wegens de opkomst van een nieuwe technologie of trend die de samenleving zal veranderen. Eind jaren 90 was dat de opmars van het internet, eind jaren 80 het geloof in een eeuwige groei van Japan. ‘Dat zien we dit keer niet. De waardering blijft belangrijk, behalve in bepaalde delen van de markt voor duurzaam beleggen en alternatieve munten’, stellen de analisten.

2. Waarderingen zijn niet extreem

45 à 72 waardering Tijdens een zeepbel stijgt de koers-winstverhouding doorgaans tot 45 à 72.

Over het algemeen zijn de beurzen niet superduur. Tijdens zeepbellen valt de risicopremie (het verwachte rendement dat aandelen bieden boven obligaties) terug tot 0 à 1 procent omdat beleggers geen oog meer hebben voor de gevaren. De risicopremie is met 7 procent nu zelfs hoger dan gemiddeld. Ook volgens het winstcriterium betalen we geen gekke prijzen. Tijdens een zeepbel stijgt de koers-winstverhouding doorgaans tot 45 à 72. De S&P500 noteert tegen 31 keer zijn winst, de Stoxx600 slechts tegen 18 keer de winst.

3. Geen spectaculaire koerssprong

Voor de gemiddelde zeepbel uiteenspat, stijgen de koersen de twee jaar voordien met 164 procent. Dit keer is dat slechts 38 procent.

4. Bedrijven investeren niet te veel

Overinvesteringen zijn er niet, zelfs niet in de technologiesector. Het investeringspeil van de bedrijven ligt in sommige sectoren zelfs onder het gemiddelde.

Een tussentijdse correctie is altijd mogelijk. Een daling van zo'n 10 procent hoort bij een normaal, gemiddeld beursjaar.

5. Geen stormloop naar aandelenfondsen

De voorbije drie maanden vloeide omgerekend 1,4 procent van de wereldwijde beurskapitalisatie naar aandelen, een hoog peil maar niet overdreven. De voorbije twee jaar was dat slechts 0,7 procent, onder het gemiddelde. Sinds januari 2000 ging er netto slechts 66 miljard dollar extra naar Amerikaanse aandelenfondsen, veel minder dan de 1.100 miljard naar obligatie- of geldmarktfondsen.

6. Tactische indicatoren normaal

Bij een zeepbelvorming worden veel beleggers extreem positief, wat zich uit in een veel hoger uitstaand aantal call- dan putopties. Calls geven het recht om in de toekomst te kopen tegen een vaste prijs, puts om te verkopen. Als veel beleggers voor een correctie vrezen, stijgt het aantal uitstaande putopties. Hoe hoger de ratio, hoe meer vrees voor een nakende correctie er heerst. Momenteel ligt de ratio voor de S&P500-index op 1,7 (er staan 1,7 puts uit voor elke call), wat volgens Credit Suisse vrij normaal is.

7. Bubbels happen naar adem

Zeepbellen moeten vaak en zwaar naar adem happen. Voor de bubbel uiteenspat, vinden er vaak forse ups en downs plaats op de beurs. De markten blijven al bij al vrij rustig, al kennen bepaalde sectoren wel forse schommelingen. De maker van elektrische auto's Tesla bijvoorbeeld is ruim een kwart gecorrigeerd en bevindt zich dus al in een berenmarkt.

8. Obligaties zijn duur

Obligaties zijn goedkoop in zeepbeltijden. Tijdens de gemiddelde bubbel liep het obligatierendement op tot 7,7 procent, omdat niemand nog in schuldpapier geïnteresseerd was. Dat ligt nu op amper 1,3 procent.

9. De kredietmarkten zijn gezond

Doorgaans reageert de markt van bedrijfsobligaties vroeger dan de aandelenmarkt als er een grote crash aankomt. De kredietmarkten gedragen zich nu perfect normaal.

10. Geen macro-economische extremen

De meeste zeepbellen worden voorafgegaan door macro-economische extremen, zoals een huizenbubbel, gigantische handelstekorten of extreme krediethefbomen bij de banken. ‘Alleen bij de overheden zien we grote begrotingstekorten opduiken, maar die worden genationaliseerd door de aankopen van de centrale banken’, menen de analisten. ‘In de VS zijn ook de bedrijfsschulden aan de hoge kant, vandaar dat we meer risico zien in bedrijfsobligaties dan in aandelen.’

Geen algemene beurszeepbel dus, al waarschuwt Credit Suisse wel dat de voorwaarden voor een bubbelvorming aanwezig zijn. ‘De monetaire politiek is nooit eerder zo los geweest. De Federal Reserve lijkt niet bezorgd over hogere aandelenkoersen. Het significante overschot aan liquiditeit kan de prijzen naar te hoge niveaus sturen.’