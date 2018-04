Tienjaarsrente in VS flirt met 3 procent

Stijgende inflatieverwachtingen en een vermindering van de geopolitieke spanningen duwen de Amerikaanse langetermijnrente naar het hoogste peil sinds eind 2013.

Het rendement van tienjarige Amerikaanse staatsobligaties is maandag even boven 2,995 procent gestegen en schommelt in de vroege namiddag rond 2,98 procent. Het is van december 2013 geleden dat de Amerikaanse tienjaarsrente hoger was dan 3 procent.

Obligatiespecialisten verwijzen naar de toenemende bezorgdheid voor inflatie. 'De inflatieverwachtingen bodemen uit nadat zwakke economische cijfers eerder dit jaar die verwachtingen hebben doen dalen', zegt Mathias Van Der Jeugt van KBC.

De tijdelijke factoren die de Amerikaanse inflatie hebben gedrukt, doven uit. Buitenlandse beleggers vragen een premie om het grotere aanbod aan Amerikaans overheidspapier te absorberen. Ronald Van Steenweghen Degroof Petercam Asset Management

De olieprijs steeg eind vorige week naar het hoogste peil in meer dan drie jaar en in de VS groeiden de kleinhandelsomzet, de woningbouw en de industriële productie in maart meer dan verwacht. Bovendien hield de Europese economie in april beter stand dan verwacht. De PMI-indicator, een maatstaf van de economische groei in de eurozone, stabiliseerde na een sterke daling in februari en maart.

Ook Ronald Van Steenweghen van de vermogensbeheerder Degroof Petercam Asset Management verwijst naar de inflatie. 'De krappe arbeidsmarkt en de stijging van het begrotingstekort in de VS doen de inflatieverwachtingen toenemen. De tijdelijke factoren die de Amerikaanse inflatie hebben gedrukt, doven uit. Buitenlandse beleggers vragen een premie om het grotere aanbod aan Amerikaans overheidspapier te absorberen.'

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

Geopolitiek

Voorts krikt de vermindering van de geopolitieke spanningen de rente op. Van Der Jeugt: 'De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin gaat naar Peking om te onderhandelen over het handelsconflict met China. Ook de retoriek over Iran en Rusland is verminderd.' Geopolitieke spanningen leiden doorgaans tot een vlucht naar veiligheid en een daling van de langetermijnrente.

Ten slotte oefenen de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank en de speculatie door hefboomfondsen een opwaartse druk uit op de langetermijnrente, signaleert Van Steenweghen. 'Veel beleggers speculeren op een stijging van de langetermijnrente in de VS.' De langetermijnrente stijgt niet alleen in de VS, maar ook in Europa. De Duitse tienjaarsrente stijgt maandag naar 0,63 procent en de Belgische naar 0,87 procent.

Van Steenweghen: 'Het is typisch dat de Europese langetermijnrente stijgt in de aanloop naar een vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).' De ECB vergadert donderdag. Doorgaans geeft de ECB op de persconferentie na de vergadering tegengas, waardoor de rente weer terugvalt.'