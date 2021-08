'Tijd om selectief te zijn in Big Tech'

'Er is geen algemene zeepbel in technologieaandelen, maar als belegger kies je toch best zorgvuldig', stelt Credit Suisse-strateeg Andrew Garthwaite.

Credit Suisse-strateeg Andrew Garthwaite blijft in een update een milde voorkeur voor technologie hanteren in zijn modelportefeuille. Hij stipt aan dat het rendement op inflatiegelinkte Amerikaanse staatsobligaties (TIPS) rond 1 procent blijft hangen, wat aangeeft dat beleggers relaxed blijven over het inflatierisico.

'Deze rente is traditioneel een belangrijke drijfveer voor de waardering van tech', verduidelijkt Garthwaite. Pro memorie: hoe lager de langetermijnrente, hoe hoger de naar het heden vertaalde toekomstige cashflows en dus hoe hoger de waardering van Big Tech.

'Lange beurshausses eindigen vaak met een groeizeepbel en daar zijn we nog niet', becijfert de strateeg. 'Bij zo'n zeepbel noteert het kransje groeiaandelen tegen 45 à 70 keer de winst en technologieaandelen noteren op dit ogenblik maar tegen 40 keer de winst'.

Ook al torsen veel grote technologiebedrijven een vaak oogverblindende beurswaarde van - in het geval van Apple en Amazon - meer dan 2.000 miljard dollar, het komt volgens Garthwaite op aan die af te zetten tegen de navenant hoge rendabiliteit. 'De 20 grootste techbedrijven bieden ook bij de huidige koers een cashflowrendement van 5 procent', zegt de strateeg. Met andere woorden: waardering is belangrijk dan absolute beurswaarde en die waardering is nog niet exorbitant.

Garthwaite raadt beleggers wel aan selectief te zijn, omdat er in bepaalde subsectoren van tech - zoals cloud computing - schuimkopjes te bespeuren zijn. Zijn favorieten:

Natuurlijke monopolies in de chipsector, zoals TSMC en ASML

en Leveranciers van telecomapparatuur, met dank aan de 5G-uitrol en de toenemende ban op goedkope Chinese leveranciers. Favoriet: Ericsson .

. Te zwaar afgestrafte Chinese big tech, vooral Baidu. Bij die zoekmachine verrekenen analisten nu een nulgroei over de komende vijf jaar, merkt Garthwaite op.