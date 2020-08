TikTok-affaire remt Wall Street af

In New York blijven de beurzen dicht bij huis. Zelfs technologie laat het afweten. De oplopende spanningen tussen de VS en China, en tegenvallende bedrijfsresultaten eisen hun tol.

TikTok, de populaire app om filmpjes van dansjes en liedjes te posten, zorgt voor nieuwe problemen tussen de VS en China. President Trump maakt zich zorgen over de privégegevens van Amerikaanse gebruikers die via TikTok in Chinese handen terechtkomen. Hij wil daarom dat TikTok de Amerikaanse activiteiten van de hand doet. Een substantieel van de opbrengst zou echter bij de Amerikaanse schatkist moeten terechtkomen, vindt hij, en dat schiet bij de Chinezen in het verkeerde keelgat. De China Daily schreef dat Peking geen ‘diefstal’ zal aanvaarden.

Beleggers vragen zich ook af of het nieuwe economische stimuluspakket nog wel deze week door het Congres zal worden goedgekeurd.

Omstreeks 17 uur noteert de Dow Jones 0,3 procent hoger en wint de S&P500 0,15 procent. De Nasdaq Composite staat eveneens 0,15 procent in de plus.

Bij de bedrijfsresultaten zorgden onder meer kledinggroep Ralph Lauren en verzekeraar AIG voor ontgoochelingen.

AIG (-6,2%) belandde in het tweede kwartaal voor 7,9 miljard dollar in het rood. Het verlies is voor 6,7 miljard dollar het gevolg van de verkoop van een meerderheidsbelang (76,6%) in Fortitude Group Holdings, een operatie die topman Brian Duperreault opzette om de balans minder risicovol te maken. Andere oorzaken zijn kosten die verband houden met de coronapandemie en in mindere mate met sociale onrust.

De aangepaste nettowinst kwam uit op 66 cent per aandeel. Daarmee klopte AIG de analistenverwachting. Met name de winstgevendheid in de tak niet-leven (schade aan gebouwen en eigendommen) verbeterde. De tak leven en pensioenen boekte minder winst door verliezen op investeringen in private equity en door sterfgevallen aan corona.

Winkelsluitingen

Ralph Lauren werd stevig geraakt door de winkelsluitingen tijdens de lockdowns. De verkoop bij vergelijkbaar aantal winkels viel met 57 procent terug, wat slechter was dan verwacht. De zwaarste klappen vielen in Noord-Amerika en Europa, waar de omzet respectievelijk met 77 en 67 procent omlaag donderde. In Azië bleef de daling beperkt tot 34 procent.

Het bedrijf leed in het tweede kwartaal een verlies van 1,82 dollar per aandeel. Analisten hadden slechts 1,73 dollar verwacht. In een poging weer recht te krabbelen gaat Ralph Lauren zijn operationele structuur herbekijken. Het aandeel zakt 7,65 procent.