TikTok-rivaal verdrievoudigt bij debuut in Hongkong

Beleggers waarderen de tot nader order verlieslatende videoapp Kuaishou (Kwai) op 150 miljard euro.

Om even een eufemisme boven te halen: het beursdebuut van Kuaishou Technology in Hongkong vrijdag was een voltreffer. Het aandeel van de videoapp opende op 338 Hongkong dollar, een stijging van 194 procent tegenover de intekenprijs van 115 dollar.

Een verrassing is dat niet. Grote en kleine beleggers liepen storm voor de videodienst, waarmee de selfmade ondernemer Su Hua de grote rivaal Douyin van ByteDance - buiten China beter bekend als TikTok - naar de kroon wil steken. De beursgang bracht 42 miljard Hongkong dollar (4,5 miljard euro) in het laatje en is zo het grootste techdebuut sinds Uber in mei 2019.

x1000 De flessenhals van hongkong Bij kleine beleggers in Hongkong was de vraag naar aandelen Kuaishou ruim 1.000 keer groter dan het aanbod.

In Hongkong brachten 1,4 miljoen retailbeleggers - een op de vijf inwoners - orders voor 1,26 biljoen Hongkong dollar in. Het equivalent van 11 miljard aandelen, ruim 1.000 keer meer dan de 9,13 miljoen aandelen die de retailtranche toegewezen kreeg. Het is een publiek geheim in de voormalige kroonkolonie dat het sterke leger van miljoenen op de beurs verzotte Chinezen van het 'vasteland' aan de IPO deelnam, ook al kan dat officieel niet. Op de in de Volksrepubliek alomtegenwoordige app WeChat gonsde het van berichten hoe je dat verbod kon omzeilen.

Het gros van de beleggers viste dus achter het net tijdens de intekenperiode en kocht dan maar toen de handel begon. Het resultaat: beleggers waarderen Kuaishou nu op omgerekend 150 miljard euro. Dat is best stevig voor een videodienst die met naar eigen zeggen 305 miljoen actieve gebruikers nog altijd de helft kleiner is dan Douyin.