TikTok gaat verder met Oracle

De voorwaarden voor de deal zouden nog altijd niet duidelijk zijn, maar Oracle zou een aandeel krijgen in een nieuw opgezette Amerikaanse tak van TikTok. Daarbij zou de Amerikaanse partner de data van TikTok in zijn cloud servers opslaan. Het zou volgens bronnen eerder gaan om een herstructurering van het bedrijf, in plaats van een rechtstreekse verkoop.

25 miljard dollar

De partijen moeten wel opschieten met hun deal, want eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij de deadline voor een overname op 15 september houdt. Als de Amerikaanse tak dan niet is verkocht, wordt de app verboden in de VS.