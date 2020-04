Toezichthouder haalt verzekeraars onderuit

Beleggers vrezen voor de dividenden van Ageas & co, nu in het spoor van de banken de eigen toezichthouder aanbeveelt de cash op zak te houden.

In een vrij rustige Europese beurshandel valt vrijdag de uitschuiver van de verzekeraars op. Kort na de opening waren de vijf grootste dalers in de pan-Europese aandelenkorf DJ Stoxx600 verzekeringsaandelen: Ageas in Brussel, NN Group (Nationale Nederlanden), Aegon en ASR in Amsterdam en CNP Assurances in Parijs.

De reden is niet ver te zoeken: EIOPA, de Europese toezichthouder van de sector, 'verzoekt' verzekeraars tijdelijk alle dividenduitkeringen te stoppen en ook niet langer eigen aandelen in te kopen. Eerder schortten na een gelijkaardig verzoek van de toezichthouder ook zo goed als alle Europese banken hun dividenden op.

EIOPA stelt dat het verstandiger is de cash op zak te houden, 'gelet op de huidige onzekerheid over de diepte, de omvang en de duur van de impact van de coronacrisis op de financiële markten en de economie'. De opschorting kan later wel herzien worden, als er meer duidelijkheid is.

De mededeling is een streep door de rekening van beleggers, die in een klimaat waar dividenden bij bosjes sneuvelen in verzekeraars een relatief zekere bron van rendement zagen. Vorige maand had bij Ageas-CEO Bart De Smet nog een stijging van het dividend met 20 procent aangekondigd, tot 2,65 euro per aandeel. Bij de slotkoers van donderdagavond (37,39 euro) vertaalde zich dat in een rendement van bruto 7 procent.