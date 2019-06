Topbankier vreest ‘bloedbad' voor leveraged loans

De CEO van Bank of America, de grootste specialist in risicovolle bedrijfsleningen ter wereld, waarschuwt voor een ‘bloedbad’ in die markt zodra de economie afkoelt.

‘Leveraged loans’ zijn op korte tijd een grote kopzorg geworden van financiële toezichthouders. Die leningen aan bedrijven die al veel schulden torsen, en dus risicovoller zijn, kenden de voorbije jaren een snelle groei.

In de VS bedraagt het volume aan leveraged loans intussen 1.200 miljard dollar. Zorgwekkend is dat de groei hand in hand gaat met steeds slechtere waarborgen voor de gretige verstrekkers van die leningen, waardoor zij minder beschermd zijn wanneer het bedrijf in betalingsmoeilijkheden komt.

Klappen

Met Bank of America-CEO Brian Moynihan voegt een nieuwe invloedrijke stem zich nu bij het koor klokkenluiders dat waarschuwt voor klappen in de leveraged loans-markt. Zijn bank begeleidde dit jaar de uitgifte van 317 miljard dollar aan leveraged loans, waarmee ze volgens het nieuwsbureau Bloomberg de marktleider is.

Heel wat leveraged loans worden verkocht aan vehikels die ze herverpakken in verschillende risicoschijven en doorverkopen aan beleggers, zoals ook met rommelhypotheken gebeurde in de aanloop naar de financiële crisis tien jaar geleden.

Moynihan vreest voor een ‘bloedbad’ zodra een vertragende economie de cashflows van bedrijven met leveraged loans aantast. Ze zouden dan hun leningen niet langer kunnen afbetalen.

Niet alleen banken dreigen daarop verliezen te incasseren. Steeds meer niet-bancaire spelers, zoals private-equitygroepen, werpen zich op leveraged loans. Vooral over die groei buiten het banksysteem maakt Moynihan zich zorgen. Dat doen ook financiële toezichthouders, die vrezen het overzicht te verliezen.

Rommelhypotheken

Bovendien worden heel wat leveraged loans verkocht aan vehikels die ze herverpakken in verschillende risicoschijven en doorverkopen aan beleggers, zoals ook met rommelhypotheken gebeurde in de aanloop naar de financiële crisis tien jaar geleden. Via deze zogenaamde CLO’s raken leveraged loans verspreid over het brede financiële systeem, inclusief pensioenfondsen en verzekeraars.

Net die verspreiding verontrust Janet Yellen, de voormalige voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Zij waarschuwde eind oktober voor het ‘systeemrisico dat deze leningen met zich meebrengen’. Intussen wees ook haar opvolger Jerome Powell op de mogelijke parallel met de aanloop naar de hypotheekcrisis. Al voegde hij eraan toe dat toezichthouders alert zijn en het systeem deze keer beter beschermd is.

Praet