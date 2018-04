Topeconoom wordt voorzitter Fed-kantoor van New York

John Williams wordt in juni voorzitter van het machtige kantoor van de Amerikaanse centrale bank (Fed) in New York.

De voorzitter van het Fed-kantoor in New York speelt een sleutelrol bij de centrale bank. Hij controleert de grote Amerikaanse banken die hun hoofdzetel hebben in New York en is ondervoorzitter van het comité dat het rentebeleid bepaalt.

De 55-jarige Williams was de jongste zeven jaar voorzitter van het Fed-kantoor in San Francisco. Hij verhuist over drie maanden naar New York en volgt daar Bob Dudley op, die met pensioen gaat.

Williams bracht bijna zijn hele loopbaan door bij de Fed en is een vooraanstaande econoom. Hij verrichtte vooral onderzoek over de zogenaamde neutrale rente. Dat is de rente die de economie noch stimuleert noch afremt. Samen met econoom Thomas Laubach ontwikkelde Williams een veelgebruikte formule om de neutrale rente te ramen.

Economen zeggen dat Williams een centrumfiguur is. De toekomstige voorzitter van de New York Fed zei onlangs dat hij de consensus steunt om in 2018 drie of vier keer de rente te verhogen.

Kritiek

Hoewel Williams een gerespecteerd econoom is, zal zijn benoeming wellicht kritiek krijgen omdat hij een blanke man is. Sommige Democraten pleiten voor meer diversiteit bij de Fed. Williams is benoemd door de Fed van New York en dus niet door Donald Trump. De Amerikaanse president benoemt alleen de voorzitter en de Fed-bestuurders die permanent in Washington verblijven.

Williams is erg complementair met Jerome Powell, de eerste Fed-voorzitter in 30 jaar die geen doctoraat in de economie behaalde. Er is nog een belangrijke vacature bij de Fed. Trump overweegt Richard Clarida te benoemen tot ondervoorzitter van de Fed.